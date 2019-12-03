Пенсионерка погибла на пожаре в Муроме

Крупный пожар в Муроме унес жизнь 85-летней женщины. Возгорание в частном доме произошло сегодня рано утром. Сообщение на пульт спасателей поступило в 05.43. Когда пожарные были на месте, дом полыхал на площади 144 квадратных метра. В пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области пояснили, что хозяева дома спали, поэтому обнаружили возгорание слишком поздно.

Предварительная причина пожара – неисправность электропроводки.

Помимо погибшей женщины на момент пожара в доме находилась супружеская пара, присматривающая за ней. Они смогли выбраться из горящего помещения самостоятельно.

В 5.55 пожар был локализован, в 6.00 ликвидировано открытое горение. На месте работали 17 человек и 5 единиц техники. Все обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

Ранее «Призыв» сообщал, что сотрудники МЧС спасли на пожаре в Александрове женщину и 9-летнего ребенка.

Ольга Ефремова

Фото предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области