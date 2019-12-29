Пассажиров в новогоднюю ночь развезут бесплатно

Хорошая новость для любителей погулять по городу в новогоднюю ночь. Во Владимире добраться домой можно будет на общественном транспорте, да еще и бесплатно. В ночь с 31 декабря на 1 января автобусы и троллейбусы курсируют по пяти маршрутам. Те составлены таким образом, чтобы пассажиры могли добраться во все районы города, пояснили в мэрии.

Общественный транспорт начнет ходить в 00.30 и завершит работу в 4.30.

«Новогодние» маршруты:

— ул. Балакирева — пр-кт Строителей — ул. Горького — ул. Гагарина — Золотые ворота — пл. Победы — пр-кт Ленина (троллейбус, интервал движения — 10 мин.);

— Юго-Западная — ул. В.кДуброва — пл. Победы — Золотые ворота — ул. Гагарина — ул. Мира — ВХЗ — ул. Егорова — ул. Комиссарова — ул. Безыменского — ул. Куйбышева (автобус, интервал движения — 15 мин.);

— Загородный парк — ул. Мира (автобус, интервал движения — 10 мин.);

— Энергетик — пл. Победы — пл. Садовая (автобус, интервал движения — 15 мин.);

— ул. Балакирева — ул. Красноармейская — пр-кт Ленина — Золотые ворота (автобус, интервал движения — 15 мин.).

Ранее «Призыв» сообщал, что по Владимиру начал курсировать новогодний троллейбус. Это кольцевой маршрут № 8. Машина украшена световыми гирляндами и другой атрибутикой праздника. За руль сел Дед Мороз, а кондуктором работает Снегурочка.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru