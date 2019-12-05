Памятник Ивану Грозному установили в Александрове

Торжественное открытие памятника Ивану Грозному в Александрове намечено на 7 декабря. И не просто на местном уровне. Ожидается визит гостей из Владимира и Москвы. Начало церемонии в 12.00. Сам монумент уже доставили в Александров. Сегодня его установили на набережной реки Серой, сообщает сайт «Новый город Александров».

— В Москве памятник немного был испорчен вандалами. Поэтому сначала его отправили на литейный завод, где специалисты две недели его восстанавливали, — рассказал журналистам автор памятника Василий Селиванов.

Многострадальный памятник царю был сослан в столицу на два с половиной года.

Из Владимирской области скульптор тогда уезжал с обидой. Сначала открытие памятника неоднократно переносили, а затем его водружение на пьедестал в апреле 2017 года обернулось скандалом. На набережной Серой скульптура простояла всего час, после этого по распоряжению администрации была демонтирована и увезена на территорию муниципального предприятия. Оттуда монумент забрал скульптор и увез его в столицу. Все это время постамент стоял пустой, вызывая недоумение у туристов. Общественники и власти тем временем спорили, нужен памятник городу или нет.

Ранее «Призыв» сообщал, что бюст Ивану Грозному был установлен в 2017 году в деревне Ирково Александровского района.

Ольга Ефремова

Фото группы «AlexAutoLive | Александров»