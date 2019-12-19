Отца-педофила задержали во Владимирской области

66-летний житель Владимирской области подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности своей дочери. Мужчина задержан, сейчас следователь ходатайствует о заключении его под стражу. Известно, что жертвой педофила стала 11-летняя девочка. Она подвергалась насилию со стороны отца на протяжении длительного времени.

Многодетная семья, где воспитывается потерпевшая, включена в межведомственный банк данных о несовершеннолетних и их семьях, находящихся в социально опасном положении, уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

11-летняя девочка подвергалась насилию много лет.

По инициативе следствия органами системы профилактики принимаются дополнительные меры по корректировке индивидуальной работы с семьей. Психологическое состояние пострадавшей 11-летней девочки находится под контролем, при необходимости ребенку будет организовано профессиональное сопровождение специалистов.

Ранее «Призыв» сообщал, что Следком обнародовал фотографию педофила, напавшего на 9-летнюю девочку.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»