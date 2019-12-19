Отца, дважды бросившего младенца на пол, арестовали

В отношении отца, который в состоянии алкогольного опьянения два раза бросил на пол двухмесячную дочь, избрана мера пресечения. Ближайшие два месяца мужчина проведет в следственном изоляторе. Об его аресте ходатайствовало следствие. Суд принял во внимание доводы и первоначальные доказательства, представленные СУ СК РФ по Владимирской области.

— Непосредственно на судебном заседании в ходе избрания меры пресечения мужчина настаивал на том, что не действовал умышленно. Что ребенок у него выскальзывал из рук. Якобы он только его поднимет, а он снова упадет, — пояснила «Призыву» представитель Следкома Ирина Минина.

Помощь девочке оказывают врачи.

Инцидент произошел 14 декабря во Владимире. На данный момент новорожденной оказывают медицинскую помощь. Врачи диагностировали у девочки травму головы. По словам матери малышки, она идет на поправку. При этом у самой женщины, по ее собственному признанию, зафиксирована черепно-мозговая травма. Женщина уверяет, что в тот день муж поднял руку и на нее. Она готовится подать на развод.

Разобраться в вопросе теперь предстоит следствию. В интересах безопасности жизни и здоровья малышки СУ СК РФ по Владимирской области осуществляет взаимодействие с органами системы профилактики.

Ранее «Призыв» сообщал, что суд вынес приговор матери, убившей полугодовалую дочку.

Полина Тарбеева

Фото:stapravda.ru