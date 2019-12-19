Отказы многодетным в погашении ипотеки начали пересматривать

Многие многодетные семьи Владимирской области, ранее получившие отказ в предоставлении 450 тысяч рублей от государства на погашение ипотечного кредита, всё же добились выплат. Их повторные заявки в компанию ДОМ.РФ, являющуюся оператором программы, признаны обоснованными. Кредит героя прошлого материала «Призыва» владимирца Дениса Соловьёва уже «похудел» на 450 тысяч рублей — большая радость для многодетного папы. Насколько можно судить, пересмотр документов в пользу заявителей — общероссийская тенденция. Вероятно, ДОМ.РФ пришлось скорректировать свою работу в связи с большим общественным резонансом, вызванным волной отказов.

Программа погашения ипотеки многодетным стартовала 15 сентября 2019 года. В первые 3 месяца заявления подали больше 32 тысяч человек.

Во Владимирской области семей, в сентябре-октябре подавших заявки на выплаты и получивших отказ, было больше десятка. Точное число назвать трудно, поскольку документы предоставлялись в разные кредитные учреждения (туда, где люди брали ипотеку), а ДОМ.РФ на запрос «Призыва» конкретной статистики не привёл. Месяц назад было лишь известно, что одобрили 37 заявок из Владимирской области — 65% от общего числа.

Предположив, что владимирская тенденция более или менее совпадает с общероссийской, «Призыв» пришёл к выводу, что в число «отказников» может попасть каждая третья семья, подавшая заявку. Вчера эти данные подтвердил сам ДОМ.РФ, дав информацию «Российской газете». Из 32 тысяч многодетных семей, подавших заявление с начала действия госпрограммы, по 18,5 тысячи (или 60%) поданных заявок принято положительное решение, говорится в материале федерального издания.

Но, как уточнили в ДОМ.РФ, это не значит, что 40% заявителей остались «за бортом». Окончательных отказов — порядка 3 тысяч (то есть менее 10%). По всем остальным ещё ведётся работа. Правдивость статистики подтверждает то, что былого ажиотажа среди «отказников» сейчас нет. В группах, созданных в социальных сетях этой категорией льготников, уже не плещутся моря негативных эмоций, скорее — ванны, разбавленные и радостными постами «одобрено».

Наш земляк Денис Соловьёв, получивший в октябре отказ и готовившийся, было, к суду, также подтвердил: его заявку пересмотрели, деньги — 450 тысяч рублей — уже перечислены в банк ВТБ, где брался кредит, и часть долга погашена.

— До меня дошла информация, что ДОМ.РФ после того, как ситуация с многодетными стала очень горячей, проконсультировался с Минфином РФ, и было решено смягчить требования к заёмщикам, — сказал нам Денис.

Действительно, после консультаций с Минфином и пошла волна пересмотра отказных заявок. Точнее тех из них, по которым был получен отрицательный ответ из-за несоответствия формулировок кредитных договоров условиям программы.

Чтобы избежать конфликтов впредь, Минфин и «Дом.РФ» рекомендовали банкам стандартизировать кредитные договоры.

— Дело в том, что в постановлении чётко указаны цели, на которые был оформлен кредит, например, это должна быть покупка квартиры, в том числе в строящемся доме, или отдельного дома, а также земельного участка под строительство собственного дома. Но зачастую в кредитный договор включается, допустим, ремонт. И здесь есть полные основания для отказа, и его можно понять — нет цели, на которую будут направлены средства бюджета, — объяснил «Российской газете» Алексей Новиков, руководитель Ипотечного центра Est-a-Tet.

Тем не менее, многие из тех заявок, по которым сначала ДОМ.РФ выдал отказ, при повторном рассмотрении одобрили. Значит, специалисты организации стали следовать не только букве закона, но и его духу. Практика побуквенных сверок Постановления Правительства РФ от 07.09.2019 № 1170 и формулировок кредитов была смягчена.

Но погасить ипотеку многодетным мешают и другие заморочки. Например, ошибки в справках, предоставляемых в ДОМ.РФ Федеральной службой госрегистрации. До сих пор положенных денег из-за этого не может получить владимирская семья Маслакович.

— Нам опять отказали, – сообщила «Призыву» Ирина, мама пятерых детей. — Теперь уже не из-за формулировок кредитного договора. Причина в том что каким-то образом выпала фамилия мужа из данных Росреестра. Там перечислены все дети, я, а мужа нет. Надо снова разбираться.

«Призыв» искренне желает Ирине Маслакович и её большой семье успеха. Надеемся, техническая ошибка будет исправлена. Самое главное, что тенденция изменилась: к требованиям многодетных прислушались, и началась «реабилитация» их заявок на погашение кредитов. Нужно бороться и дальше: 450 тысяч на дороге не валяются.

Николай Лившиц

Фото: primechaniya.ru