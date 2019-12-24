Остановки у «Ивановских мануфактур» появятся после Нового года

Новые остановочные пункты в районе выезда из Веризино и у ТЦ «Ивановские мануфактуры» появятся после Нового года. Павильоны будет делать владимирская мэрия. Местные власти не были готовы к тому, что федеральные дорожники так одномоментно уберут остановочные пункты. Сейчас автобусы вообще не имеют права останавливаться на «Пекинке» и высаживать пассажиров. Но некоторые водители все же это делают по просьбе жителей.

Новые заезды к «Ивановским мануфактурам» и к микрорайону Веризино открыты для движения.

Дорожную развязку в итоге так и не построили. Подрядчик полгода проводил работы на участках, примыкающих к федеральной трассе. Переложили коммуникации, построили дорогу и тротуар, поставили пешеходные заборчики и сделали заезды для автобусов. Тем временем федеральный Упрдор перегородил встречные потоки на «Пекинке» барьерным ограждением, окончательно поставив точку в вопросе дорожной развязки со сквозным пересечением.

Если ехать со стороны Доброго, то заезд к Содышке и Веризино оставили на прежнем месте, закрыв там только выезд. А новый съезд сделали на месте нереализованной развязки. Там же и поставят остановку. Кстати, остановочную площадку на дублере в этом месте уже несколько раз передвигали. Автобусы, которые заезжают в сторону Содышки и Веризино, теперь ездят по дублеру и выезжают на светофоре.

Как «Призыв» сообщал ранее, на «Пекинке» устанавливают модульные надземные переходы. В связи с чем временно ограничивают движение транспорта.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»