Остановки междугородных автобусов не отменят

Остановки междугородных автобусов на пути их следования никто отменять не намерен. Такое обещание дали областные власти. Слухи о ликвидации остановочных пунктов распространяют в социальных сетях. В редакцию «Призыва» обратилась жительница Судогодского района Людмила Сухарникова. Она рассказала, что жители деревень только и говорят об этом. Якобы все теперь будут ездить до вокзала, остановки под мостом во Владимире больше не будет.

— Никто даже не задумывается, почему многие садятся под мостом. Люди не успевают после работы доехать до вокзала. И это дешевле, не надо тратить лишние 24 рубля. А многие пассажиры — студенты. Для них каждая лишняя поездка — существенные деньги, — рассказывает Людмила.

С таким же вопросом обратились и жители Радужного к депутатам Законодательного Собрания Владимирской области. По словам депутата Александра Цыганского, жители собрали 1100 подписей в защиту остановок в Загородном парке, в районе ОКБ и под мостом на улице Гагарина.

Врио вице-губернатора Александр Байер заверил депутатов, что таких действий администрация предпринимать пока не собирается. Прорабатываются варианты поддержки госпредприятия «Владимирский автовокзал», которое находится в бедственном положении. На сегодня у компании накопилась кредиторская задолженность в размере 20 миллионов рублей.

Александр Байер, врио вице-губернатора Владимирской области:

Во всей стране у автовокзалов одна и та же проблема. Тарификация услуг автовокзала сводится к подушному подходу.

Сколько пассажиров пришло на данный рейс, столько автовокзал выставил в счет и перевозчику.

Если три человека сели на автовокзале в автобус, а он выехал и на первой же остановке добрал до отказа, 25-30, а то и 50.

Это ведет к потенциальному банкротству предприятия.



В Минтрансе тоже готовится проект о корректировке подходов к оплате деятельности вокзалов. Хотят ввести для перевозчиков так называемую плату за заезд.

Новая плата за перевозчиков не должна повлиять на тарифы и схему остановок.

Региональные власти не собираются пересматривать схему маршрутов с остановками. Но при этом они готовы оказать всяческую поддержку госпредприятию «Владимирский автовокзал». А как сообщал ранее «Призыв», и.о. директора Павел Левин настаивал на отмене остановок, чтобы увеличить доходы вокзала. Он хочет ввести в регионе систему «вокзал-вокзал».

По данным Александра Байера, власти уже опросили перевозчиков на тему введения платы за заезд на вокзал. 70% из них якобы согласны. И только 30% считают, что новые правила приведут к росту тарифов на перевозки.

Анна Тумановская

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