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Остановки междугородних автобусов не отменят

Власти успокаивают пассажиров

Остановки междугородних автобусов на пути их следования никто отменять не намерен. Такое обещание дали областные власти. Слухи о ликвидации остановочных пунктов распространяют в социальных сетях. В редакцию «Призыва» обратилась жительница Судогодского района Людмила Сухарникова. Она рассказала, что жители деревень только и говорят об этом. Якобы все теперь будут ездить до вокзала, остановки под мостом во Владимире больше не будет.

Никто даже не задумывается, почему многие садятся под мостом. Люди не успевают после работы доехать до вокзала. И это дешевле, не надо тратить лишние 24 рубля. А многие пассажиры — студенты. Для них каждая лишняя поездка — существенные деньги, — рассказывает Людмила.

С таким же вопросом обратились и жители Радужного к депутатам Законодательного Собрания Владимирской областим. По словам депутата Александра Цыганского, жители собрали 1100 подписей в защиту остановок в Загородном парке, в районе ОКБ и под мостом на улице Гагарина.

Врио вице-губернатора Александр Байер заверил депутатов, что таких действий администрация предпринимать пока не собирается. Прорабатываются варианты поддержки госпредприятия «Владимирский автовокзал», которое находится в бедственном положении. На сегодня у компании накопилась кредиторская задолженность в размере 20 миллионов рублей.

Александр Байер, врио вице-губернатора Владимирской области

  • Во всей стране у автовокзалов одна и та же проблема. Тарификация услуг автовокзала сводится к подушному подходу.
  • Сколько пассажиров пришло на данный рейс, столько автовокзал выставил в счет и перевозчику.
  • Если три человека сели на автовокзале в автобус, а он выехал и на первой же остановке добрал до отказа, 25-30, а то и 50.
  • Это ведет к потенциальному банкротству предприятия.


В Минтрансе тоже готовится проект о корректировке подходов к оплате деятельности вокзалов. Хотят ввести для перевозчиков так называемую плату за заезд.

Новая плата за перевозчиков не должна повлиять на тарифы и схему остановок.

Региональные власти не собираются пересматривать схему маршрутов с остановками. Но при этом они готовы оказать всяческую поддержку госпредприятию «Владимирский автовокзал». А как сообщал ранее «Призыв», и.о. директора Павел Левин настаивал на отмене остановок, чтобы увеличить доходы вокзала. Он хочет ввести в регионе систему «вокзал-вокзал».

По данным Александра Байера, власти уже опросили перевозчиков на тему введения платы за заезд на вокзал. 70% из них якобы согласны. И только 30% считают, что новые правила приведут к росту тарифов на перевозки.

Анна Тумановская

Фото и видео «Призыв»

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