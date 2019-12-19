Организаторы лотереи разыскивают выигравшего 5 миллионов рублей

Везучий житель Владимира купил лотерейный билет и стал обладателем 5 078 955 рублей. Организаторы поздравляют нового победителя государственной лотереи и ждут его для оформления выигрыша. Известно, что на билет счастливчик потратил всего 30 рублей. Он сумел верно угадать заветную комбинацию из 9 карт и стал обладателем внушительного финансового состояния.

Житель Владимира выиграл суперприз.

— Проверить результаты тиражей можно на сайте лотерейного супермаркета www.stoloto.ru, а уточнить всю информацию о получении выигрыша — по телефону 8-900-555-00-55, — сообщает пресс-служба «Столото».

Ранее «Призыв» сообщал, что житель Владимира стал победителем жилищной лотереи, он выиграл 1 250 000 рублей. Мужчина упорно шел к победе и регулярно приобретал билеты. Наконец, удача нашла его.

Ольга Ефремова

Фото: tvoymarketolog.ru