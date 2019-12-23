Определены места для запуска новогодних фейерверков

Список мест, где во Владимире можно легально и безопасно запустить фейерверки в новогоднюю ночь, опубликован на сайте мэрии. Городская комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности выбрала четыре подходящие площадки. Все они находятся на безопасном расстоянии от жилых домов. Это те же места, что и в прошлом году:

— в Ленинском районе — поле за гипермаркетом «Лента»;

— в Октябрьском районе — площадка (пляж) в районе затона на реке Клязьма;

— во Фрунзенском районе — поле за перекрестком улиц Куйбышева и Безыменского;

— в парке культуры и отдыха «Загородный» на территории стадиона «Прометей».

Запускать фейерверки при ветре более 5 м/с нельзя.

Управление гражданской защиты напоминает, что пиротехнические изделия — источник повышенной опасности. Стоит соблюдать следующие правила: не допускать детей к использованию пиротехники, не использовать изделия с истекшим сроком годности и видимыми повреждениями, не запускать фейерверки в помещениях, на крышах, балконах, лоджиях и вблизи взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной передачи.

О каких правилах безопасности еще следует помнить, чтобы не получить травму, «Призыву» рассказала эксперт – управляющая пиротехническим магазином. Интервью читайте здесь.

Елена Пляскина

Фото: knews.kg