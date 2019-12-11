Опоздавшего на работу врача обвиняют в смерти ребенка

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела, возбужденного в отношении исполняющего обязанности заведующего отделением анестезиологии и реанимации Городской больницы № 2 Владимира. Сергей Манухин обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть маленького ребенка. Трагедия произошла в сентябре 2013 года. По данным следствия, с диагнозом ОРВИ в больницу был доставлен двухлетний мальчик. Возникла необходимость в проведении реанимационного мероприятия для восстановления проходимости верхних дыхательных путей.

Ответственный за организацию работы отделения анестезиологии и реанимации Сергей Манухин в этот день не явился на рабочее место вовремя и не обеспечил себе замену. В результате ребенку не были проведены необходимые реанимационные мероприятия, он скончался от острой дыхательной недостаточности. Наличие нарушений подтвердили результаты судебных экспертиз, допросов свидетелей и специалистов.

Двухлетний мальчик скончался в больнице от острой дыхательной недостаточности.

Уголовное дело было передано в центральный аппарат ведомства в связи с жалобами родителей погибшего ребенка длительные сроки расследования. По уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, материалы дела отправлены в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения, уточняет пресс-служба СК России.

Ранее «Призыв» сообщал, что женщину, работавшую фельдшером отделения скорой медицинской помощи Юрьев-Польской ЦРБ, осудили за смерть пациента.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»