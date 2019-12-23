Опору ЛЭП в виде богатыря устанавливают во Владимире

Стилизованную опору ЛЭП в виде богатыря начали устанавливать во Владимире. Конструкция появится на въезде в город со стороны Боголюбово. Место предложили выбрать жителям Владимирской области. Большинство голосов поддержали вариант на соединении улиц Добросельской и Растопчина. Завершить монтаж планируют к Новому году.

— Это будет единственная в стране нетиповая опора в виде богатыря. Она будет нести и функцию опоры ЛЭП, и будет являться украшением города, — пояснил «Призыву» главный инженер подрядной организации Андрей Анцифров. — Планируем успеть к Новому году, чтобы жителей города порадовать.

Былинный герой — подарок региону. Изготовление и установка опор производится в рамках инвестиционной программы «Россети Центр и Приволжье Владимирэнерго». Изначально предлагалось три стилизованные линии электропередачи: сокол — символ Суздаля, герб Владимирской области и богатырь. В итоге остановились на последнем варианте.

Работы обещают закончить до Нового года.

Энергетики надеются, что стилизованная опора ЛЭП станет визитной карточкой Владимирской области. Герой былин хорошо будет виден издалека. Высота богатыря — 28 метров.

Ранее «Призыв» сообщал, что опоры ЛЭП перенесли со скандальной дороги в Гороховецком районе.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»