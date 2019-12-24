ООО «Аптечный склад «Владимир» оштрафован за неисполнение предписания

Руководитель Владимирского УФАС России рассмотрел дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении юридического лица – ООО «Аптечный склад «Владимир» по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2.5 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Комиссией Владимирского УФАС России было принято решение по возбужденному делу по факту нарушения ООО «Аптечный склад «Владимир» (г. Краснодар) статьи 14.2 Федерального закона З «О защите конкуренции», выразившегося во введение в заблуждение путем использования наименования «АПТЕЧНЫЙ СКЛАД» в деятельности Общества.

На основании решения по делу ООО «Аптечный склад «Владимир» было выдано предписание о прекращении нарушения ст. 14.2 Федерального закона от «О защите конкуренции».

Кодексом об административных правонарушениях установлена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного решения, предписания федерального антимонопольного органа, его территориального органа о прекращении недобросовестной конкуренции. Данное административное правонарушение влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

ООО «Аптечный склад «Владимир» до настоящего момента не исполнило предписание Владимирского УФАС УФАС России.

Рассмотрев материалы дела руководитель Владимирского УФАС России признал юридическое лицо – ООО «Аптечный склад «Владимир» виновным и привлек к административной ответственности в виде штрафа в доход бюджета в размере 100 000 рублей.

ООО «Аптечный склад «Владимир» будет установлен новый срок для исполнения предписания.