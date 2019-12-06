Оливье и сельдь под шубой подорожали

Скачок цен на вареную колбасу и слабосоленую селедку отразился на стоимости любимых новогодних салатов — оливье и сельди под шубой. 400-граммовая палочка колбасы и одна крупная сельдь за год подорожали на 30-50 рублей. В магазинах Владимирской области они стали стоить по 150 рублей. Это основные ингредиенты, без которых традиционные салаты теряют свою привлекательность. В нашем регионе рост цен на эти продукты составил порядка 15%. А по данным Росстата, индекс новогодних салатов вырос не выше 5%. Официальную раскладку по регионам общественность увидит на следующей неделе, а пока «Призыв» решил сделать свой подсчет, опираясь на свои наблюдения и данные Владимирстата.

В этом году подорожал зеленый горошек, соленые огурцы, яйца и майонез. Лидером в этом списке стали покупные маринованные пупырчатые — 100 рублей за баночку против 70-80 рублей в прошлом году. Картофель, лук и морковь с декабря 2018 по декабрь 2019 года, по данным Владимирстата, наоборот, подешевели. Причем, лук сразу на 5 рублей.

В своих расчетах мы использовали вес продуктов для салатов, установленных Росстатом. Но мы все же добавили 100 граммов для колбасы и сельди. Все же для порции оливье на четверых человек колбасы весом 300 граммов маловато.

В итоге, салат оливье обойдется примерно в 368 рублей, а сельдь под шубой — в 231 рубль. Это если сделать своими руками. А вот купить готовый в сетевых магазинах выйдет дороже. На большой «тазик», который мы привыкли готовить во время новогоднего застолья, придется купить пару килограммов готового салата, а это уже 500 рублей.

Как «Призыв» сообщал ранее, цены на хлеб поползли вверх. Причина тому рост цен на муку.

Анна Тумановская

Заглавное фото: muskul.pro