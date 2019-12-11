Ок бумер! Конфликт поколений продолжается

Черты присущи поколениям, но это в первом приближении. И у детей, и у отцов — героев сыщешь, подлецов, людей умнейших и глупцов, трудяг или презревших труд, святых найдёшь, найдёшь иуд, но в «Бредешке» мы для приличия поговорим и про различия.

Расшифровка программы:

«Окей, бумер!» — я сначала думал, что это какое-то приложение в поисковых сетях, оказалось, нет — это модная фраза на тему «отцы и дети». Учёные из Америки Штраус и Хау ещё в 90-е вывели теорию поколений, доказывая, что каждое имело свои поведенческие особенности. Одно из поколений — рождённые с 30-х до 60-х годов прошлого века — это и есть бумеры. От слов бэби-бум — тогда в относительно спокойном западном полушарии был взрыв рождаемости. Но сейчас границы этого поколения расширились, и я с удивлением узнал, что я тоже бумер. Вот те раз.

«Окей, бумер!» — это что-то типа: «Всё нормально, отец, отвали». Так молодые реагируют на нравоучения людей в возрасте. За этой фразой чувствуется пренебрежение, когда, с одной стороны, молодой человек не хочет спорить, а с другой, явно игнорирует аргументы собеседника. «Уйди, старушка, я в печали».

Что касается разницы поколений, то идея не нова, Иван Сергеевич Тургенев не зря в Париже чернила изводил. Разве что американцы поставили это дело на научную основу, развесив ярлыки вроде поколение «Зет» или поколение «Игрек» и задав модный тренд. Любопытно оказаться в кругу причастных к букве, воплотившей черты всех твоих сверстников. Но дело-то не в букве и даже не во времени, когда на свет появилось то или иное поколение, а в том, с какими вызовами пришлось столкнуться этому поколению.

Война, революция, кризис, природные катаклизмы или наоборот — пора экономического роста и социального благополучия — всё это, само собой, влияет на мировоззрение. Эти явления формируют оценку действительности и систему наших взглядов. Но мир постоянно меняется. В последнее время — особенно быстро. А установки в голове — нет. Это ценности, которые очень медленно и трудно пересматриваются. Они базируются на опыте. Михаил Андреевич Суслов, советский идеолог говорил: «Этого не может быть, потому что этого никогда не было». И вот тут самое печальное: когда люди с бэкграундным мышлением — мышлением прошлого — сталкиваются с тем, что им трудно понять. Это мышление молодых.

При этом есть разница весовых категорий. За людьми в возрасте — более высокий статус, заслуги, пословица «Яйца курицу не учат» и общественный стереотип о том, что люди старшего поколения — это хранители главных человеческих ценностей: духовных, жизненных и т.д. А вот это извините. С чего бы? Я вот про себя думаю (мне всё-таки 50 скоро стукнет, не мальчик уже) — на каком основании я и мои сверстники могут считаться носителями каких-то высших ценностей?

Мы и те, кто чуть старше нас, давайте говорить откровенно, поставили крест на тех идеалах, которые провозглашали наши деды и отцы — свободы, равенства и братства, «пролетарии всех стран, объединяйтесь» и так далее. Сейчас как угодно можно ностальгировать в соцсетях по Советскому Союзу, лить слёзы над фотографией аппарата с газированной водой за три копейки, — это дело не меняет. Кстати, если уж на то пошло, старшее поколение, чьи ценности мы похерили, в своё время точно также отринуло «веру, царя и Отечество», «самодержавие и народность», то есть то, что входило в систему мировоззрения их отцов и дедов.

Поэтому, простите, возраст — это не показатель святости и непогрешимости. Как мне кажется, есть природа человека, сущность – это общая основа. И есть её проявление в разных ситуациях у разных людей — это как раз поколенческое поведение. Во время войны. В благополучные семидесятые. В лихие девяностые. Сейчас. И вот, кстати, сейчас, если вы следите за новостями не только по «ящику», молодёжь порой являет нам такие примеры гражданской совести и ответственного отношения к происходящему в стране, что мне и прочим «бумерам» надо молчать в тряпочку со своими поучениями. «Окей, бумер?». «Окей!»

Николай Лившиц

Фото: mimikama.at