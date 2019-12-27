Одиннадцатилетнего мальчика атаковали собаки

Стая бездомных собак атаковала одиннадцатилетнего мальчика, проживающего в частном секторе Владимира. Ребенок возвращался домой, когда дорогу ему преградили животные. Школьник испугался и отступил. Ему пришлось вернуться в учебное учреждение. Ребенок позвонил маме и стал ждать.

— Мне позвонил ребенок и сказал, что боится. Я спросила, тебя не укусили, он сказал, что нет. Там было пять собак. Он запомнил: две рыжие и две черные, — рассказала «Призыву» мама мальчика, — Пришлось вызывать в школу машину, ребенок только так смог добраться до дома. С собаками у нас проблема давно. Я сама утром вышла за котом, еле ноги унесла.

Женщина рассказывает, бездомные собаки — настоящая проблема жителей улицы Минина. В сентябре этого года животные уже покусали ее сына. Тогда ребенка пришлось показывать врачам, ему назначили прививку от бешенства. А папа мальчика обратился в полицию. По факту ЧП была проведена проверка. По словам женщины, семье пришел ответ: собаки будут отловлены. Но лучше не стало.

— Я звоню в службу отлова. Мне всегда отвечают, что все специалисты на выезде, — говорит женщина, — Хочется, чтобы городские власти наконец-то обратили внимание на нашу проблему.

Уже через пару недель у собак начинается гон.

Это самое опасное время, говорят специалисты. Животные сбиваются в стаи и могут быть опасны. В прошлом году в это время только в микрорайоне Доброе было зафиксировано несколько случаев нападения собак на людей.

В этом году Владимиру на решение проблемы с бездомными животными было выделено 6 миллионов рублей. Два из них городу удалось сэкономить. Вот только вряд ли это можно назвать достижением. Целевые деньги не были израсходованы и уйдут в областной бюджет.

Сейчас отловом бездомных животных занимается индивидуальный предприниматель. И возможности его ограничены, сколько не плати по контракту, говорят власти. Служба отлова не смогла справится с собакой на кладбище. При этом зооволонтеры отловили ее и стерилизовали. И это говорит о многом.

Ранее «Призыв» сообщал, что начался суд по делу покусанной собаками женщины.

Полина Тарбеева

Фото: reaction.org.ua