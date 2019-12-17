Объявлено голосование за лучшее новогоднее оформление городских пространств

Во Владимире стартовал следующий этап конкурса «Владимир — это мы. Новый год 2020». Объявлено интернет-голосование. Жителям областного центра предлагают выбрать организации, которые, по их мнению, сумели создать праздничную атмосферу в городе и поднять настроение его жителям.

Голосование проходит в официальной группе мэрии в социальной сети «ВКонтакте». Чтобы выразить поддержку номинанту, нужно поставить «лайк» под фото. Голоса будут учитываться только от подписчиков сообщества во избежание накрутки, уточняет пресс-служба мэрии.

Итоги голосования подведут 27 декабря.

Участие в конкурсе принимают организации всех форм собственности. Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучшее комплексное оформление здания (сооружения, элемента фасада) и прилегающей территории»; «Лучшее оформление интерьера, витрин и входной группы»; «Лучшее использование праздничной символики при оформлении».

Ранее «Призыв» сообщал, что 20-метровую живую ель поставили у «Белого дома». Зеленую красавицу привезли из Ковровского района. Радовать жителей Владимира она будет до конца января.

Ольга Ефремова

Фото группы «Администрация города Владимира»