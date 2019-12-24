Обвиняемого в убийстве молодой женщины нашли

Удалось установить место нахождения обвиняемого в убийстве 33-летней жительницы города Меленки. Бывший муж погибшей скрывался в заброшенном доме в одном из населенных пунктов района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. Сейчас следователь по особо важным делам проводит необходимые процессуальные действия.

Трагедия произошла утром 23 декабря в подъезде дома.

По версии следствия, ножевые ранения женщине нанес ее бывший муж. Она скончалась на месте до приезда «скорой помощи». Мужчина скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. У погибшей осталось двое детей. Они сейчас находятся под временной опекой близкого родственника.

Ранее «Призыв» сообщал, что посетителя бара во Владимире убили в пьяной драке.

Елена Пляскина

Фото «Призыва»