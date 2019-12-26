Обновленный Музей хрусталя обещают открыть в мае

Ремонт длился полтора года

Владимирский Музей хрусталя может снова открыть свои двери уже в мае будущего года, в преддверии Дня музеев. Здание пережило полуторагодовалый ремонт, установлено новое оборудование. Сейчас экспертная комиссия принимает у подрядчика работу. По словам гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светланы Мельниковой, пока к фирме претензий нет.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

  • И я не скрою, что когда музей-заповедник проводил аукцион, то выиграла фирма на производство оборудования, которую я вообще не знаю. И никогда в жизни не пересекалась. Вы представляете, как страшно, когда о своих партнерах по работе ты не имеешь ни малейшего представления.
    У нас был жесткий по-мужски разговор с подрядчиком.
  • Я ему сказала, что сроки не меняются. Приёмка будет день в день и будет очень ответственной. И я хочу сказать, что подрядчик справился с поставленной задачей.

Музей хрусталя – один их самых любимых городских музеев, говорит гендиректор ВСМЗ. Он был открыт в 1975 году. За это время его площадка не раз пополнялась новыми экспонатами, менялись художественные решения. В июне 2018 года музей был закрыт. Напомним, что в это время на Театральной площади монтировали светомузыкальный фонтан и от вибрации спецтехники в Троицкой церкви разбилась дорогостоящая ваза.

Сейчас требования к музейному оборудованию очень ужесточились. И если раньше, желая создать некий художественный образ, проектировщики могли позволить себе некоторые вольности, как, например, открытая витрина, когда вещь стоит просто на гладком стекле или зеркале, то сейчас требования иные, — сообщила Светлана Мельникова.

После происшествия в Троицкой церкви было полностью демонтировано старое оборудование.

Тогда было принято решение провести серьезный внутренний ремонт, причем реставрационными методами, подчеркивает гендиректор. Шло долгое согласование проектной документации, аукционы, получение разрешения на работу а затем сам ремонт и закупка оборудования.

Залы полностью обновили. Герметичные витрины освещают светодиодные лампочки. За процессом установки оборудования Светлана Мельникова следила лично. Говорит, что рабочие приходили сюда к 8 утра и трудились до самой ночи. Сейчас в планах подобрать художественное решение, чтобы хрусталь не просто стоял на полочках, а представлял собой цельный образ и даже «театральную постановку». Сама коллекция также обновится, но «классику жанра» оставят в экспозиции. А ещё в интерьере появятся экраны, где будет транслироваться уникальный процесс создания шедевров.

На вопрос, не будут ли претендовать на здание музея старообрядцы, которым изначально принадлежала церковь, гендиректор ответила, что с этим проблем не возникает.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

  • Действуем исключительно в рамках закона. К нам обращается Росимущество. Мы отвечаем, что здесь музейная экспозиция, здесь большая коллекция стекла. Никаких равнозначных эквивалентов нет, которые предполагает закон, нам не предоставляется, значит, экспозиция будет жить.
  • Хочется отметить, что старообрядческой общине было выделено фантастическое по значимости и по архитектуре здание храма. Хотелось, чтобы оно было в более приличном состоянии.
  • Музей пошел тогда на колоссальные жертвы, потому что в этом храме находилась коллекция фарфора. И нам пришлось приложить много усилий, чтобы найти место для этой коллекции.

Старые демонтированные витрины музея, по словам гендиректора ВСМЗ, возможно, еще пригодятся в выставочной деятельности. Обновить витрины планируется и в главном музее Гусь-Хрустального, который сейчас расположен в Георгиевском храме.

Данилова Татьяна

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