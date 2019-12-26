Обновленный Музей хрусталя обещают открыть в мае

Владимирский Музей хрусталя может снова открыть свои двери уже в мае будущего года, в преддверии Дня музеев. Здание пережило полуторагодовалый ремонт, установлено новое оборудование. Сейчас экспертная комиссия принимает у подрядчика работу. По словам гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светланы Мельниковой, пока к фирме претензий нет.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

И я не скрою, что когда музей-заповедник проводил аукцион, то выиграла фирма на производство оборудования, которую я вообще не знаю. И никогда в жизни не пересекалась. Вы представляете, как страшно, когда о своих партнерах по работе ты не имеешь ни малейшего представления.

У нас был жесткий по-мужски разговор с подрядчиком.

У нас был жесткий по-мужски разговор с подрядчиком. Я ему сказала, что сроки не меняются. Приёмка будет день в день и будет очень ответственной. И я хочу сказать, что подрядчик справился с поставленной задачей.

Музей хрусталя – один их самых любимых городских музеев, говорит гендиректор ВСМЗ. Он был открыт в 1975 году. За это время его площадка не раз пополнялась новыми экспонатами, менялись художественные решения. В июне 2018 года музей был закрыт. Напомним, что в это время на Театральной площади монтировали светомузыкальный фонтан и от вибрации спецтехники в Троицкой церкви разбилась дорогостоящая ваза.

– Сейчас требования к музейному оборудованию очень ужесточились. И если раньше, желая создать некий художественный образ, проектировщики могли позволить себе некоторые вольности, как, например, открытая витрина, когда вещь стоит просто на гладком стекле или зеркале, то сейчас требования иные, — сообщила Светлана Мельникова.

После происшествия в Троицкой церкви было полностью демонтировано старое оборудование.

Тогда было принято решение провести серьезный внутренний ремонт, причем реставрационными методами, подчеркивает гендиректор. Шло долгое согласование проектной документации, аукционы, получение разрешения на работу а затем сам ремонт и закупка оборудования.

Залы полностью обновили. Герметичные витрины освещают светодиодные лампочки. За процессом установки оборудования Светлана Мельникова следила лично. Говорит, что рабочие приходили сюда к 8 утра и трудились до самой ночи. Сейчас в планах подобрать художественное решение, чтобы хрусталь не просто стоял на полочках, а представлял собой цельный образ и даже «театральную постановку». Сама коллекция также обновится, но «классику жанра» оставят в экспозиции. А ещё в интерьере появятся экраны, где будет транслироваться уникальный процесс создания шедевров.

На вопрос, не будут ли претендовать на здание музея старообрядцы, которым изначально принадлежала церковь, гендиректор ответила, что с этим проблем не возникает.

Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ:

Действуем исключительно в рамках закона. К нам обращается Росимущество. Мы отвечаем, что здесь музейная экспозиция, здесь большая коллекция стекла. Никаких равнозначных эквивалентов нет, которые предполагает закон, нам не предоставляется, значит, экспозиция будет жить.

Хочется отметить, что старообрядческой общине было выделено фантастическое по значимости и по архитектуре здание храма. Хотелось, чтобы оно было в более приличном состоянии.

Музей пошел тогда на колоссальные жертвы, потому что в этом храме находилась коллекция фарфора. И нам пришлось приложить много усилий, чтобы найти место для этой коллекции.

Старые демонтированные витрины музея, по словам гендиректора ВСМЗ, возможно, еще пригодятся в выставочной деятельности. Обновить витрины планируется и в главном музее Гусь-Хрустального, который сейчас расположен в Георгиевском храме.

Данилова Татьяна

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