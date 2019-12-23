Обманутые дольщики получат квартиры только через полгода

Квартиры в построенной многоэтажке в Коммунаре передадут дольщикам только в июне 2020 года. Они уже прождали год, впереди еще шесть месяцев. Впервые за все то время, что семьи обращались с жалобами к застройщику и чиновникам, прозвучала конкретная дата. Ее огласили представители администрации Владимирской области в ответ на публикации «Призыва».

Напомним, что весь сыр-бор возник из-за того, что застройщик возвел два дополнительных этажа, превратив дом в девятиэтажку. При этом он нарушил региональные нормы по высотности. В Коммунаре можно строить дома не выше 24 метров. Это и стало основным препятствием при вводе дома в эксплуатацию. Многоэтажка выстроена еще в прошлом году, квартиры дольщиками давно оплачены.

— Вопрос относительно ввода в эксплуатацию названного многоквартирного жилого дома и передачи жилых помещений гражданам находится на особом контроле администрации области. В целях включения в единый реестр проблемных объектов (ЕРПО) этого объекта департаментом направлен необходимый пакет документов. Одновременно разрабатывается план-график реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, включенных в единый реестр проблемных объектов, — пояснили в департаменте строительства и архитектуры администрации области.

Известно также, что с марта 2019 года готовится проект с поправками по охранным зонам. Он находится в Минкульте. И дело, по сути, никак не продвинулось. Впрочем, и с самим домом уже возникла путаница. Власти то говорят, что дом законсервирован, о чем «Призыв» сообщал здесь, то срок его разрешения на строительство уже вышел. К слову, разрешение было выдано аж в 2016 году. Тогда же и стали продавать квартиры. Никто не хочет брать на себя ответственность за новый случай с обманутыми дольщиками.

На сегодня в доме куплено 125 квартир. Заключено 94 договора долевого участия.



— Срок передачи квартир – 2 июня. Это ровно 6 месяцев от той даты, когда официально закончилось действие разрешения на строительство. Новое разрешение не получено, об этом в письме умолчали. Похоже, это не какая-то целевая дата, к которой дом гарантированно будет введён в эксплуатацию, — рассуждает дольщик Антон Игнатичев. — Работу Минкульта областная администрация не контролирует, регламента по срокам рассмотрения проектов там нет в принципе. Как может быть разработан план-график, если администрация по-прежнему уповает на проект охранных зон?

«Призыв» неоднократно направлял запросы в администрацию области по поводу обманутых дольщиков. Не только из Коммунара, но и тех, кто уже много лет ждет компенсаций по договорам с застройщиками, признанными банкротами. Они были внесены в реестр обманутых дольщиков по суду. Много раз власти говорили о том, что новые застройщики, которые получили земли на льготных условиях, выплатят компенсации и при желании дольщикам предоставят квартиры. Но многие из них до сих пор ждут и числятся в реестре. Сколько именно, предположить трудно, официальную статистику СМИ не предоставляют.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»