Областной кожно-венерологический диспансер начнет принимать детей

С января 2020 года в областном кожно-венерологическом диспансере начнут принимать детей. В облздраве поясняют, что в соответствии с действующим законодательством в штате детских поликлиник не предусмотрены врачи-дерматовенерологи. Таким образом в областной детской клинической больнице и детской городской поликлинике № 1 Владимира приема данных специалистов больше не будет.

Как сообщила главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Мария Гусева, изменения в системе оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология» не снизит ее доступность.

В диспансере будут открыты дополнительные кабинеты и увеличен штат специалистов.

– Для записи на прием к врачам-дерматовенерологам областного кожно-венерологического диспансера необходимо получить направление участкового врача-педиатра. Кроме того, при наличии медицинских показаний участковые врачи-педиатры могут записать ребенка на консультацию к областному специалисту с помощью электронного сервиса по принципу «врач-врач». Также сохраняется возможность записи на прием по телефону регистратуры (4922) 32-49-68 или через Единый портал госуслуг, – рассказала Мария Гусева.

Ранее «Призыв» сообщал, что школьница получила ожог после игр со слаймом. Семья обратилась к дерматологу. Специалист поставил диагноз — контактный дерматит, вызванный красителем.

Ольга Ефремова

Фото: shifa-msk.ru