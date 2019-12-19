Областной бюджет приняли с 200 поправками

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли бюджет на 2020 год. Доход региональной казны составляет почти 63 миллиарда рублей, что на 3,8% больше сегодняшнего. Но расходных обязательств все равно оказалось больше, поэтому бюджет утвержден с дефицитом в размере 2,5 миллиарда рублей. Ко второму чтению набралось почти 200 поправок. Добавили денег на здравоохранение, образование, на поддержку предпринимателей, студенческого спорта.

Михаил Максюков, председатель бюджетного комитета Законодательного Собрания:

Поправок от депутатов не так много. Они касаются корректировки в распределении дорожных средств. Как вы знаете, теперь 50% от транспортного налога теперь остается в муниципалитетах.

Изменился порядок зачисления акцизов от топлива. В результате многие города выиграли от этого. Например, Владимир.

Но получились перекосы в финансировании районов. Поэтому решили дополнительно направить 200 миллионов рублей из дорожного фонда.

«Призыв» ранее сообщал, что депутаты нашли и другой способ увеличить доходы дорожного фонда. Это штрафы с камер видеофиксации. Они считают, что если уж бюджет тратит огромные средства на их покупку, то и сборы с них должны расти.

Дискуссию вызвало увеличение расходов на здравоохранение.

Вице-спикер Вячеслав Картухин заметил, что пора уже больше выделять денег на развитие физкультуры и спорта, чтобы не лечить заболевания, а предупреждать их. Но депутату пояснили, что деньги пойдут на ремонты и реконструкцию зданий больниц и поликлиник. Таких сумм прежде вообще не выделялось. И если денег не выделять, то и лечиться негде будет.

Максим Васенин, замдиректора департамента финансов администрации Владимирской области:

Дополнительные средства в сумме 500 миллионов рублей направляются на развитие системы здравоохранения. Действительно, болевая точка.

Прислушались к мнению депутатов. Выделили деньги на приобретение 23 единиц спецтранспорта, а также на укрепление материально-технической базы учреждений.

Помимо машин для службы скорой помощи решено предусмотреть в бюджете 3 миллиона рублей на проектирование новой станции во Владимире. Участок для нее уже подготовлен в микрорайоне 8-ЮЗ.

Анна Тумановская

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