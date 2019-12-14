Областная клиническая больница презентовала новый томограф

Новый компьютерный томограф, закупленный Областной клинической больницей, доказал свою эффективность. За 2 месяца его работы в ведущем медучреждении области провели в 2 раза больше обследований, чем за аналогичный период прошлого года на старом аппарате. Хотя томограф успешно работает, презентовали его только вчера. Приобретённый в рамках нацпроекта «Здравоохранение» 128-срезовый МСКТ показали губернатору и журналистам.

Купленный ОКБ компьютерный томограф фирмы «Phillips» стоит 70 миллионов рублей.

Новый томограф предназначен для обследования пациентов регионального сосудистого центра, перенесших инсульты и инфаркты. Он позволяет досконально изучить сосуды сердца и головного мозга. Презентацию нового оборудования планировалась провести больше месяца назад.

Но случилась крупная неприятность: бывшего главврача ОКБ Любовь Быкову обвинили в растрате, связанной как раз с покупкой томографа. Сейчас бывшая главврач находится в СИЗО. А на её место в начале декабря назначен новый руководитель — Игорь Бондаренко.

Иван Селиверстов, заведующий отделением лучевой диагностики ОКБ:

•Два рабочих места. Один доктор работает здесь. Другой напротив. Мы увеличили пропускаемость пациентов. В прошлом году за аналогичный период 2 месяца работы мы выполнили 1,5 тысячи исследований. В этом году — уже 3 тысячи только на этом аппарате.

• Внедрили новые методики, которые были раньше не доступны. В частности, вот перед вами изображение сердца с коронарными артериями. Здесь была задача определить проходимость стента-коронарного сосуда, для восстановления кровотока. Один установлен хорошо. В другом ситуация не очень благополучная.

• Этот пациент требует дальнейшего лечения. Плюс этого исследования в том, что оно малоинвазивным. Не надо укладывать его в стационар, чтобы проводить диагностику.

В кабинет ЛФК областной больницы также закуплено новое оборудование. Пациенты там занимаются, сидя на стульях, лежа на ковриках и на специальных тренажерах. Например, есть современный мотомед для людей с ограниченными движениями рук и ног. Его стоимость 320 тысяч рублей.

— Тренажер активно-пассивный. Он может и сам помогать крутить педали, и пациенты также крутят. У кого парезы и плегия конечностей, — поясняют врачи.

Комплектация регионального сосудистого центра ОКБ продолжится и дальше. В ближайшие три года здесь установят ещё один магнитно-резонансный томограф, ангиограф и оборудование для медицинской реабилитации пациентов. Особое внимание родовспоможению. В следующем году в акушерском корпусе должна появиться палата интенсивной терапии. Сейчас стоит вопрос о закупке оборудования. На это цели будет выделено 20 миллионов рублей.

А ещё на территории ОКБ уже готовится к вырубке лес для вертолетной площадки. Её площадь займет почти 50 квадратных метров. Раньше в области существовала система санитарной авиации. Сейчас эта служба зовётся так номинально: какая авиация, если спешить по вызову приходится на обычных автомобилях? Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области экстренная помощь с неба возобновит работу в 2020 году. Строительство площадок запланировано также в районе Областной детской больницы и БСП. В 2019-ом на санавиацию из бюджета выделено 10 миллионов рублей.

Татьяна Данилова