Обитель на погосте. Тайны Ризоположенского монастыря в Суздале

Сегодня народный гид Алексей Валентинович приглашает нас в Суздаль, в старинный Ризоположенский монастырь. Гарантируем, что узнаете много интересного, если посмотрите видео в конце этого текста. Но сразу не терпится сказать о нескольких интересных открытиях, которые мы сделали, посетив эту древнюю землю с нашим проводником.

Знаете ли вы, что территория суздальского Ризоположенского монастыря, основанного в 1207 году соратником князя Всеволода Большое Гнездо суздальским епископом Иоанном, — это гигантский древний погост? Лично у меня холодок пробежал по спине. Однако местных жителей соседство с мертвыми не смущало ни девять столетий назад, ни сейчас. И в XII веке здесь, прямо на кладбище, стали селиться: строили дома, заводили хозяйство, рожали детей. Кстати, продолжительность жизни одного поколения тогда составляла всего 25 лет. Так что смерть буквально дышала в спину, была всегда рядом.

По некоторым данным, захоронения здесь располагаются в несколько «этажей». Самые старые, курганные, относятся к дохристианскому периоду. Это примерно середина X века. У славян тогда были приняты погребальные костры: таким образом усопших провожали в мир иной. Этот обычай – не что иное как древняя кремация.

Позже курганы были срыты, и умерших стали хоронить обычным способом – в землю. И сколько же поколений горожан здесь покоится, одному богу известно.

А вот имя одной из погребённых мы знаем точно. Это святая Ефросиния Суздальская. В миру – княжна Феодулия Михайловна Черниговская. Над ее могилой суздальскими зодчими в середине XVI века был построен трехглавый Ризоположенский собор.

Судьба Ефросинии драматична. Девушка была сосватана за старшего брата Александра Невского – Федора. Но пятнадцатилетний жених (по другим данным, тринадцатилетний) скончался накануне брачного пира.

А юная Феодулия навсегда осталась невестой. Княжна обосновалась в Суздальском женском монастыре в честь положения ризы Божией Матери, где вскоре приняла постриг с именем Евфросиния. Здесь и жила до конца своих дней. Скончалась она предположительно в 1250 году в возрасте 38 лет. За благочестие и добрые дела была канонизирована. Сегодня рака с мощами находится внутри Ризоположенского собора, и многие верующие посещают обитель, чтобы поклониться святыне.

Туристы же обязательно поднимаются на Преподобенскую колокольню монастыря, которая возносится над городом на 72 метра и является самой высокой во Владимирской области.

За небольшое пожертвование здесь можно посетить Музей колоколов, основанный в 2006 году, и, конечно, полюбоваться чудесными видами древнего города. Кстати, ежегодно в августе на территории монастыря проходит фестиваль колокольных звонов «Лето Господне». И тогда окрестности оживают красивыми и звонкими переливами.

Мы тоже поднялись и глянули на все четыре стороны. Что увидели, народный гид Алексей Валентинович расскажет в новом выпуске программы «Точка на карте». А еще узнаете, что такое ризы и почему Ризоположенский монастырь носит такое название, как жила обитель в советское время, какова судьба ныне разрушенной Сретенской трапезной церкви и чем примечательны двухшатровые Святые врата. Смотрите!

В этом выпуске:

1.36 — о древнем кладбище и «огненных» захоронениях середины X века;

3.08 — о положении риз и одноименном владимирском храме, сегодня утраченном;

3.18 — почему Ризоположенский монастырь называют памятником археологии;

4.27 — о вдовьем монастыре, которого ныне не существует;

4.35 — о том, что в разные годы располагалось в Сретенской трапезной церкви;

5.27 — узнаете, кто строил Ризоположенский собор и почему на нем три купола;

6.11 — история Преподобной Ефросинии Суздальской;

8.47 — о том, что можно увидеть с колокольни Ризоположенского монастыря;

10.27 — новогоднее поздравление от Валентиновича.

Подготовила Дарья Ермолина

Фото «Призыва»

Съемки Дмитрия Киреева