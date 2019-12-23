Нумерологический прогноз на 2020 год: что несет энергетика четверки?

Даже самые ярые скептики в преддверии Нового года заглядывают в гороскопы, хотя в этом никогда не признаются. Что же год грядущий нам готовит? Мы обратились к профессиональному нумерологу Марине Головачевой (Инстаграм @marina_numerolog) и она составила прогноз на 2020 год специально для читателей «Призыва». Сбылись ли ее предсказания прошлого года, проверьте по ссылке.

Надежность и упорство в лидерах

Предстоящий 2020 год пройдет под эгидой числа 4. В нумерологии четверка – это постоянство, надежность, практичность, однообразие, усердие, терпеливость, стойкость и упорство.

Данная цифра черпает энергию из стихии земли, это знак приземленности во всем и предсказуемости. Так что 2020 год не обещает резких перемен, стремительных взлетов или сокрушительных падений. Это период спокойствия и желания стабильности.

Страстей не ждите

Это время не подходит для бурных проявлений любви и романтики. После 2019 года, который прошел под покровительством беспокойной и разнообразной цифры 3, это период затишья. 2020-й – год спокойной совместной жизни. Начавшиеся в этом году отношения, возможно, окажутся не очень страстными, но зато прочными и надежными, и переживут разнообразные жизненные испытания.

Многие пары решатся на брак, совместное проживание или увеличение семьи. Учтите, этот период мало подходит для расставаний, скорее, наоборот, для укрепления и стабилизации семейных уз. Увы, при разрыве отношений у вас есть немалый шанс остаться в статусе одиночки надолго, по крайней мере до года шестерки (до 2022-го).

Укрепляйте позиции

Этот год не годится для смены работы и поиска себя, но зато идеально подходит для закрепления уже достигнутых позиций и терпеливого, кропотливого продвижения вперед. В работе в 2020 году есть шанс на успешное развитие и некоторый карьерный рост. Этот период хорош для опытных предпринимателей. Им четверка поможет своей методичностью и упорством достичь цели.

Не запускайте недуг

2020 год в плане здоровья не обещает больших проблем. Как всегда, лучше следить за своим состоянием и не пренебрегать профилактикой. Учитывая особенности года, если недуг запустить, он может перейти в вялотекущую, хроническую форму.

Можно покупать недвижимость, но не шикуйте

Год не подходит для каких-либо экспериментов, лучше придерживаться стабильных спокойных заработков. В противном случае существует риск потерять средства и не добиться никаких успехов.

Четвёрка поможет навести порядок в счетах и помочь принять решение экономить, а не тратить. Предпочтительнее тратить на инвестиции, особенно на землю и недвижимость, а также на реализацию долгосрочных планов. Затраты на развлечения и роскошь лучше сократить, в предстоящем году они не принесут желаемой радости.

Удачной сферой деятельности будет строительство, капитальный ремонт, инвестиции в долгосрочные проекты, но прибыль от которых вы получите не в 2020 году, а позже. Четвёрка способствует всему, что основано на прочном фундаменте, с большим сроком годности.

Профессиям, требующим творческого подхода, придется приложить двойные усилия, так как предстоящий год не расположен к креативности. Обучение также будет даваться с усилием, но самых трудолюбивых и усердных ждет вознаграждение по заслугам. Халявы в этом году «поймать» не получится.

В чем встречать Новый год?

Актуальная цветовая гамма 2020 года — белый, дымчато-розовый, бежевый, металлик, перламутровый, сиреневый. Приветствуются наряды в серебристых тонах, выполненные из переливающихся и мерцающих тканей: парчи, атласа, шелка.

Елена Середина

Заглавное фото: i1.wp.com