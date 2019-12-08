Новый надземный переход в Юрьевце не выходит из сумрака

Новый надземный переход в Юрьевце не освещается. Полгода прошло с открытия, а света, как не было, так и нет. В редакцию «Призыва» снова обратились жители улицы Ноябрьской. Сейчас, когда световой день стал намного короче, чем летом, эта проблема стала предельно актуальной для сотен жителей окрестных домов.

— Темнеет уже рано, с работы и на работу, в школу и из школы, идем по переходу в кромешной темноте. Лестница огромная, проход над проезжей частью освещается только фарами машин. Так можно запросто и ноги поломать, — рассказывают наши подписчики.

Жители Юрьевца раньше пользовались нерегулируемым переходом, который был на месте сегодняшнего надземного. Как только проход по новой конструкции открыли, «зебру» закрасили. А чтобы народ не бегал, поставили пешеходные заборчики. Поэтому альтернативы неосвещенному переходу не осталось. Либо по нему в темноте, либо 10 минут с горки и в горку до ближайшей «зебры».

— Переход еще не введен в эксплуатацию, проводятся работы, — лаконично ответили «Призыву» в Упрдоре.

Ранее федеральные дорожники прислали более подробный ответ. О чем «Призыв» сообщал здесь. Но за это время дело не продвинулось.

Сейчас в черте Владимира Упрдор Москва-Нижний Новгород устанавливает шесть модульных конструкций. Хотелось бы надеяться, что все они будут освещены и удобны для использования.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»