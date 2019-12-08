Новые камеры поставили на дорогах области

До конца года на дорогах Владимирской области должны заработать еще 11 стационарных комплексов фотовидеофиксации. Они установлены на опасных участках дорог во Владимире, Александрове, Коврове, а также в Собинском, Судогодском и Ковровском районах. Некоторые из них уже в работе, но пока только экспериментально. Нарушителям штрафы еще не приходят.

Также еще не заработали и камеры, расположенные на федеральной трассе, хотя их смонтировали еще в первом полугодии. Все 38 штук готовы к использованию, но пока не заключено соглашение между УМВД по Владимирской области, региональными властями и Упрдором.

Сегодня за нарушителями наблюдают 28 стационарных и 22 передвижных комплекса

В 2020 году планируется приобрести ещё 20 стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Как «Призыв» сообщал ранее, депутаты Законодательного Собрания считают, что надо собирать больше штрафов, чтобы направлять все средства на ремонт дорог.

В этом году центр автовидиофиксации УГИБДД оформил около 700 тысяч нарушений, в региональный бюджет поступило порядка 500 миллионов рублей.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»