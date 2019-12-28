Новогоднюю аудиокнигу записали артисты Владимирского театра драмы

В завершение Года театра и в преддверии новогодних праздников областная библиотека для слепых представила свое новое издание – аудиокнигу Ольги Гуниной «Прошлогодний Дед Мороз». Трогательные рассказы владимирской писательницы вдохновенно прочитали любимые артисты областного театра драмы: Юрий Круценко, Александр Аладышев, Валерия Емельянова, Ирина Жохова, Анна Лузгина, Галина Фатхутдинова и Ирина Копылова. Запись книги проходила около двух месяцев: актерам нужно было найти для этого время в своем плотном рабочем графике. В социальном проекте они работали абсолютно бесплатно. И получили от участия в нем только удовольствие, как и Ольга Гунина, которая сама прочитала несколько новелл.

— Вместе с актерами мы проводили довольно много презентаций моей книги в библиотеках и на фестивалях, — рассказала Ольга Владимировна. — И на книжной ярмарке «Красная площадь», в павильоне издательства «Калейдоскоп», выпустившего мой сборник, актеры тоже читали из него рассказы. И там, на Красной площади в Москве, напротив Мавзолея, мы поняли, что нам хочется подарить эту историю людям, которые не могут нас увидеть. И тогда пришла идея сделать аудиокнигу и не где-нибудь, а в библиотеке для слепых, чтобы новеллы, которые любят наши актеры, прозвучали и были услышаны не только во Владимире, но и в области. За поддержкой обратились к Наталье Пряхиной, директору областной библиотеки для слепых. На их оборудовании и были сделаны записи актеров. Кто что хотел, то и читал.

Книга «Прошлогодний Дед Мороз» получила призовое место в конкурсе «Владимирская книга-2018», а в 2019 году – диплом международного литературного форума «Золотой витязь». По рассказам из этого сборника московским режиссером Юлией Беловой был написан сценарий и поставлен спектакль «Тайна старого дома», который вошел в репертуар нашего театра и принял участие в ряде театральных фестивалей. Постановка стала обладателем диплома лауреата международного фестиваля «Липецкие театральные встречи-2019» в номинации «За лучший женский ансамбль в камерном спектакле». Актрисы, задействованные в этой постановке, априори участвовали в записи новой аудиокниги.

— Я прочитала новеллы «Тревога» и «Предвиденные катаклизмы», — прокомментировала свою работу Ирина Жохова, актриса драмтеатра. — По «Тревоге» я исполняю отрывок в спектакле, и мне было легче его прочитать, потому что я внутренне была подготовлена. Другой рассказ я выбрала, потому что он меня очень поразил, я его прочувствовала и примерно знала, как надо его прочитать. Предварительно прорепетировала, сделала себе в тексте заметки, где дыхание взять, где кульминация, где начало, где самая важная информация, а где не очень. Такая же работа, как над спектаклем.

Для Ирины это был первый опыт озвучивания книги, и этот процесс ей очень понравился. Она бы с удовольствием его повторила. Правда, отметила актриса, во время записи нужно максимально не двигаться, чтобы не создавать шумовые помехи. Стоит создать посторонний звук, и нужно переписывать заново, потому что это мешает восприятию слушащего. И если сделаешь дикционную ошибку или смысловую – естественно, тоже надо переписывать.

— Думаешь: «Только бы все ровненько прочитать, только чтобы каждая буковка выговорилась», — раскрыла секреты актерской кухни Ирина Жохова. — Но я быстро прочитала, лишь отдельные кусочки переписывали. На запись двух рассказов ушло 30 минут. Мне сказали: «Заходите, пишите. Если вас что-то не устраивает – сразу же просто паузу делаете и переписываете». Я так и делала…

Анна Лузгина, также играющая в спектакле «Тайна старого дома», раньше уже записывала рекламные ролики, озвучивала небольшие фильмы, но отмечает, что это был совсем иной опыт. Над аудиокнигой работала впервые, поэтому ей было очень интересно.

— Я записала рассказ «Шурочка», который я исполняю в спектакле, — делится своими впечатлениями Анна Лузгина. — «Тайна старого дома» (в спектакль из него вошли только несколько фрагментиков) мы читали вместе с Валерией Емельяновой — так, как мы готовили его к одной из презентаций книг. Мы бы с удовольствием всю книгу озвучили, потому что истории в ней такие понятные, рассказанные людьми, которые живут рядом с нами. Конечно, там есть доля фантазии, но все же это документальные истории, которые происходили с друзьями, родственниками и самой Ольгой Владимировной.

Да, к сожалению, в аудиокнигу вошли не все рассказы из сборника – только 17. Тем не менее длительность ее составила около 3 часов. В феврале Ольга Гунина собирается закончить следующую книгу. Ее рабочее название «Театральные новеллы и не только». Презентацию нового сборника планируют провести в сентябре на театральном фестивале «У Золотых ворот». А в финале следующего года мы уже сможем послушать новые новеллы Ольги Владимировны. И первыми их услышат, конечно же, посетители библиотеки для слепых. Потому что, как бы мы ни любили аудиокниги, нам трудно себе представить, какое важное значение они имеют для людей незрячих или слабовидящих.

— Мы живем аудиокнигами, они входят в нашу душу, — признается Александр Хромов, посетитель библиотеки с момента ее открытия в 1969 году. — Невозможно и дорого превращать все книги в точки азбуки Брайля. Таким образом в основном печатают учебную литературу, потому что шахматы, физику, математику нельзя учить по аудиокнигам. Но мы не можем жить без художественной литературы. Почти всех великих русских и зарубежных писателей мы прошли через аудиокниги. Тем более для нас работают лучшие дикторы радио и телевидения, и они читают просто потрясающе. До конца жизни не забуду тот день в сентябре 1963 года, когда я услышал свою первую аудиокнигу «Брестская крепость». Когда я попал в школу-интернат для слепых детей в 8 лет, там я встретил чудо из чудес – магнитофон «Днепр». К нему было много пленок с большим количеством аудиокниг. Нас собирали в библиотеке и устраивали коллективные чтения. Это была часть нашего образования.

Областная библиотека для слепых на ул. Горького, 57, предоставляет возможность всем желающим послушать душевные рассказы Ольги Гуниной в великолепном исполнении владимирских артистов. Приходите, записывайтесь, берите книгу и наслаждайтесь ею в течение месяц абсолютно бесплатно. А один рассказ из книги, самый новогодний, вы можете прослушать прямо здесь и прямо сейчас.

Татьяна Лысова

Фото Владимирского театра драмы