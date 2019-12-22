«Новогодняя карусель» откроется во владимирском Экспоцентре

Купить все необходимые подарки к Новому году в одном месте поможет межрегиональная выставка-ярмарка «Новогодняя карусель». Она развернётся во Владимире с 25 по 28 декабря в Экспоцентре (ул. Батурина, 35). Свою продукцию представят 27 регионов России. Сразу несколько стендов займут белорусские производители.

Торжественное открытие выставки — 25 декабря в 11 часов.

Жителям и гостям областного центра продемонстрируют большой выбор сувенирной продукции, одежды и продуктов к новогоднему столу. Бойкая торговля будет проходить как в выставочных залах самого Экспоцентра, так и на уличных торговых павильонах.

Организаторы выставки заверяют: цены приятно удивят всех, кто посетит ярмарку. Приобрести товары можно будет непосредственно у производителей, а значит, без наценок посредников.

Окунуться в атмосферу праздника поможет насыщенная программа выставки. Сразу после официального открытия гостей ждёт часовая концертная программа. Новогоднее настроение посетителям будет создавать саксофонист Владимир Трушков. Во все дни выставки, на втором этаже Экспоцентра, будет также работать зона мастер-классов. Любители творчества создадут здесь снегирей из ниток, новогодних мышат и множество других сувениров в стиле хендмейда.

Главный сюрприз выставки ждет посетителей 27 декабря. В 12.00 в Экспоцентре состоится большой предпраздничный розыгрыш призов. За час до этого времени всем покупателям и гостям бесплатно раздадут лотерейные билеты, по которым можно будет проверить свою удачу.

Режим работы выставки-ярмарки: 25 — 27 декабря с 10.00 до 19.00; 28 декабря с 10.00 до 15.00. Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире на площадях у парков и на остановках общественного транспорта открылись елочные базары.

Ольга Ефремова

Фото: drugie-goroda.ru