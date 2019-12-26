Новогодний троллейбус вышел на кольцевой маршрут

Новогодний троллейбус с сегодняшнего дня начал курсировать по улицам Владимира. По традиции это кольцевой маршрут №8. Машина украшена световыми гирляндами и другой атрибутикой праздника. На борту красуется новогоднее поздравление от «Владимирпассажиртранса». Нарядный троллейбус будет курсировать до Старого нового года.

За руль сел Дед Мороз, кондуктором работает Снегурочка.

Конечно, сказка не была бы полной без новогодних персонажей. За рулем троллейбуса настоящий Дед Мороз, в салоне билеты продает Снегурочка. Ранее «Призыв» сообщал, что Дедушки работают и на автобусных маршрутах №№ 26 и 28. Не исключено, что их число к Новому году вырастет.

Традиции выпускать на линию новогодний троллейбус уже несколько лет. Пассажирам идея нравится, говорят в мэрии.

Елена Пляскина

Фото: vladimir-city.ru

Новый