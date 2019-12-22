Бюджетный новогодний декор из… веток и дров

Начните с главных новогодних персонажей. Возьмите чурбачок необходимого размера и распилите его под углом. Потом раскрасьте спил, как будто это лицо Деда Мороза: внизу — белая борода, вверху — красный колпак. Губы, нос, глаза, брови — по своему вкусу.

Чтобы Деду Морозу было одному не скучно, сделайте из другого полена Снегурочку. Принцип тот же, только вместо красного колпака — голубая шапочка и девичье лицо. Деревянные символы Нового года украсят двор — поставьте их у крыльца или возле наряженной ёлки.