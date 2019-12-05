Новогодние представления для детей на все вкусы и кошельки

Спектакль режиссера Владимира Кузнецова «Питер Пэн против капитана Крюка» (6+) повествует об одном из самых авантюрных эпизодов повести, в котором Питер Пэн сражается с кровожадным предводителем пиратов во главе дружной команды «потерянных детей» и чудесной девочки Венди из добропорядочного семейства Дарлинг. В сказке есть масса озорства, юмора и нежности, ностальгии по детству и ненавязчивых уроков для детей – уроков самоотверженности, отваги, сострадания. Но и для родителей в ней немало завуалированных подсказок, жизненно необходимых для сохранения мира и взаимопонимания в семье. Это ведь очень важно успеть… После спектакля герои из сказки и Дед Мороз пригласят ребятишек на веселый хоровод у елки.

Владимирский театр драмы: ул. Дворянская, 10. Тел. (4922) 32-30-92

21 — 29 декабря — в 11.00 и 15.00, 30 декабря — в 12.00, 2 — 6 января — в 11.00 и 15.00, 7 января — в 12.00

Цена билета — 550 руб.