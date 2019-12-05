Новогодние представления для детей на все вкусы и кошельки

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«Питер Пэн против капитана Крюка»
Спектакль режиссера Владимира Кузнецова «Питер Пэн против капитана Крюка» (6+) повествует об одном из самых авантюрных эпизодов повести, в котором Питер Пэн сражается с кровожадным предводителем пиратов во главе дружной команды «потерянных детей» и чудесной девочки Венди из добропорядочного семейства Дарлинг. В сказке есть масса озорства, юмора и нежности, ностальгии по детству и ненавязчивых уроков для детей – уроков самоотверженности, отваги, сострадания. Но и для родителей в ней немало завуалированных подсказок, жизненно необходимых для сохранения мира и взаимопонимания в семье. Это ведь очень важно успеть… После спектакля герои из сказки и Дед Мороз пригласят ребятишек на веселый хоровод у елки.
Владимирский театр драмы: ул. Дворянская, 10. Тел. (4922) 32-30-92
21 — 29 декабря — в 11.00 и 15.00, 30 декабря — в 12.00, 2 — 6 января — в 11.00 и 15.00, 7 января — в 12.00
Цена билета — 550 руб.
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Кукольный Новый год
Владимирский театр кукол приготовил к Новому году для детей спектакли на все возрасты и вкусы. Тут и театр на подушках «Лисичка-сестричка и Серый волк» (0+) и «Ежик и Елка» (0+), и классические сказки «Морозко» (0+), «Двенадцать месяцев» (6+), и современные фантазии «Круговорот под Новый год» (0+), «Три снежинки» (0+) и «Подарок Бабушки Яги» (0+). Подросткам предложат неувядаемую мистику Гоголя «Ночь перед Рождеством» (12+). Ну и, конечно, ожидаются премьеры: «Круглыйгод» (0+) для малышей и уморительная комедия «Ёлка для Бабы-Яги» (0+). Все новогодние каникулы можно с куклами провести!
Владимирский театр кукол: ул. Гагарина, 7. Тел. (4922) 32-36-88
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Цена билета – 400 — 440 руб.
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«Sнежная королева»
Спектакль «Sнежная Королева» (0+) станет настоящим зимним подарком для тех, кто любит сказочные истории. Здесь есть всё: Королева с ледяным голосом, теплая, живая, любящая Герда, добрый, честный, но заколдованный Кай, а также Принц, Принцесса, Разбойница, и другие зимние персонажи – Снеговик, Снегири и, конечно, Дед Мороз! Погружение в мир сказки, а также дорога к сердцу и воображению юного зрителя будет происходить с помощью музыки замечательного композитора-песенника Геннадия Гладкова, которая специально подобрана для спектакля. История о Снежной королеве в очередной раз подтвердит, что добро всегда побеждает зло и что миром правит любовь! Продолжительность — 1 час 30 минут, включая интермедию у ёлки перед началом спектакля.
Концертный зал им. С.И. Танеева: пр-кт Ленина, 1. Тел. (4922) 36-63-54
24, 25, 26, 28, 29 декабря в 11.00 и 15.00
Цена билета — 350 руб.
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«Аленький цветочек»
Музыкальная сказка «Аленький цветочек» (0+) по мотивам известного произведения Сергея Аксакова перенесет зрителей в удивительный мир, где живет Чудовище и растет удивительный аленький цветок, о котором грезит девица-красавица. Детей и взрослых ждёт фееричное зрелищное представление с красочными костюмами, заразительными танцами, интерактивными играми. Спектакль увлечет зрителя теплотой настоящих эмоций, а современные мультимедийные
технологии помогут стать соучастником захватывающих приключений героев сказки и на мгновение поверить в чудо!
Областной дворец культуры и искусства: ул. Диктора Левитана, 4. Тел. (4922) 54-33-61, 54-38-88
21 — 30 декабря, 2 — 4 января в 11.00 и 14.00
Цена билета — 450 руб.
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Синяя птица, Снеговик и Ёлка
Городской Дворец культуры представит самую загадочную сказку последнего столетия «Синяя птица» (6+). Где ее искать? В чертогах Ночи? В чаще Заколдованного леса? Во дворце Будущего? И как сохранить ее? Часовое театральное музыкальное действие на сцене с более чем 25 персонажами, многоуровневые сложные декорации, авторские костюмы, необычные фокусы и иллюзии, сложный видеомэппинг.
Городской Дворец культуры: ул. Горького, 54. Тел. (4922) 33-55-87
21 — 30 декабря, 3 и 4 января в 10.30 и 13.00
Цена билета — 450 руб.
В этом году для малышей — отдельное новогоднее представление. Это добрая история «Снеговик и Ёлка» (0+) по мотивам сказок Владимира Сутеева. Небольшой спектакль с интерактивными играми, программа в фойе вокруг ёлочки с традиционными песнями и хороводами. Снеговик, Зайчик, Белочка, Медведь и, конечно, Дедушка Мороз и Снегурочка вместе с малышами весело встретят Новый год.
Малая сцена ГДК: ул. Горького, 69
21 — 30 декабря, 3-4 января в 10.00 и 12.00
Цена билета — 200 рублей
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«Новогодье в Стране чудес»
В преддверии самого волшебного праздника творческий коллектив Дома культуры молодежи подготовил театрализованное новогоднее представление «Новогодье в Стране чудес» (0+). Зрителей ждёт увлекательнейший спектакль по мотивам известного произведения Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чудес». Главной героине, замечательной девочке Алисе, вновь придется вернуться в Страну чудес и помочь своим друзьям: веселому Шляпнику, пунктуальному Белому Кролику, смелому мышонку Соне. Вместе они отыщут цветок праздничного настроения и раскроют самую загадочную тайну! Закрученный сюжет, фантастические костюмы, интерактив со зрителем, электро-лайт шоу, масштабные декорации и спецэффекты — все это ожидает зрителей на сказочном новогоднем спектакле в Доме культуры молодежи. После спектакля для юных зрителей пройдёт интерактивная программа у ёлки и праздничная дискотека.
Дом культуры молодёжи: ул. Мира, 55
24 декабря в 11.00 и 14.00, 26 декабря в 14.00, 29 декабря в 11.00, 3 — 5 января с 11.00 до 12.20
Цена билета — 400 руб.
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«Чиполлино»
Артисты театра «Разгуляй» приглашают в путешествие по сказочной стране Италии с героями любимой детьми сказки «Чиполлино» (0+). В одном из уголков этой удивительной страны жил маленький мальчик-луковка Чиполлино. В нелегкой борьбе за справедливость с принцем Лимоном и синьором Помидором, преодолевая много препятствий, маленький Чиполлино вместе со своими друзьями выходит победителем. Необыкновенные персонажи (графини Вишенки, Тыква, Груша, Редиска) в удивительных костюмах, яркие красочные декорации, музыка, песни, танцы и игры перенесут вас в удивительный мир сказки. А в финале представления гостей ждут интерактивные игры у ёлки с героями постановки, Дедом Морозом и Снегурочкой, а также дискотека.
Театр фольклора «Разгуляй»: ул. Добросельская, 194а. Тел. (4922) 31-29-77
21 и 22 декабря в 10.30, 28 декабря в 13.00, 29 декабря в 10.00 и 13.00, 2 января в 13.00, 3, 4, 5 января в 10.30 и 13.00, 6 января в 10.30
Цена билета — 500 руб.
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Новый год среди звезд
Владимирский планетарий приглашает ребят и их родителей на новогодние представления. Для ребят от 6 лет и старше новогоднее представление «Хранитель времени» (6+). История об обычном часовщике и невероятном событии, которое происходит в его городе. Часовщик становится участником этого события по воле случая и должен помочь не допустить Вселенской катастрофы. Но на самом ли деле часовщик это обычный человек и какую роль сыграет в этом событии, вы узнаете, посетив представление.
Для самых маленьких ребят – «Зимняя сказка для мышонка» (0+). Театрализованная игровая программа с элементами кукольного спектакля про мышонка Хохошу, которому становится скучно и он начинает придумывать зимнюю сказку. Но так как это был не обычный вечер, а новогодний, то все герои сказки оживают. Ребята познакомятся с Луной, звездами и другими сказочными героями.
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«Новогодний фейерверк» на «Летучем корабле»
В канун Нового года и в праздничные дни Центр культуры и искусства на Соборной приглашает всех на музыкальную сказку «Летучий корабль» (6+). Эта история о любви, дружбе, добре, настоящем чуде и о заветной мечте, которую точно полюбят и дети, и взрослые. Всех зрителей ждет встреча с любимыми героями: жадным Полканом, мечтательным Водяным, заводными Бабками-Ёжками и печником Иваном, влюбленным в царскую дочку Забаву, а также игры, песни и танцы.
Центр культуры и искусства на Соборной: ул. Б. Московская, 33/35. Тел.: 32-39-91, 32-37-32.
23 — 30 декабря в 11.00 и 14.00; 3 и 4 января – в 12.00 и 15.00
Цена билета — 400 рублей
В дни новогодних каникул «Центр культуры и искусства на Соборной» приглашает родителей и их малышей на веселую интермедию «Новогодний фейерверк» (0+). Все гости новогоднего праздника смогут поиграть со сказочными персонажами, поводить хороводы с Дедушкой Морозом и Снегурочкой, а также оставить на память яркие фотоснимки.
Центр культуры и искусства на Соборной: ул. Б. Московская, 33/35. Тел.: 32-39-91, 32-37-32.
3 и 4 января в 10.00
Цена билета — 300 рублей (один сопровождающий бесплатно)
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«Новые приключения Буратино»
Арт-Дворец: ул. Северная, 2а. Тел. (4922) 60-03-01
22, 23 декабря и 3 января в 10.00 и 13.00
Цена билета – 350 руб.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото «Призыва»
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