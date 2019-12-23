Новогодние автоелки зажглись во Владимирской области

Несмотря на отсутствие снега, автомобилисты пытаются создать новогоднее настроение. Праздничный флешмоб прошел сразу в нескольких районах Владимирской области. В Коврове елку зажги 130 машин. Дерево получилось ярким, одновременно горели сотни фар и стоп-сигналов. Масштабы зрелища лучше всего видно с высоты птичьего полета. В социальных сетях не без юмора жители города назвали акцию: «Снега нет, но вы держитесь».

Флешмоб прошел и на площади в Вязниках. Размах действа оказался, правда, куда скромней. Машин хватило только на цифру 20. Чтобы получился 2020 год, с картинкой пришлось поработать в фотошопе. Внимательные пользователи социальных сетей сразу заметили подвох и даже предложили собраться еще раз, но в большем количестве.

Подготовились к празднику и жители Гусь-Хрустального. Флешмоб у автомобилистов города уже прошел. Известно, что они выстроили свои машины таким образом, чтобы получился символ праздника. При этом, какую фигуру соорудили, пока неизвестно. Организаторы держат эту информацию в секрете. Но если вспомнить опыт прошлых лет, ждать можно настоящего чуда. В декабре 2018 автофлешмоб в Гусь-Хрустальном поддержали две сотни водителей. Они собрали сверкающую автоёлку.

Новогоднюю елку обещают зажечь и в Петушинском районе. Флешмоб пройдет 29 декабря рядом с Клязьмой в деревне Крутово. Участникам предлагают захватить с собой светоотражающее жилеты и бенгальские огни.

Ранее «Призыв» рассказал, как создать бюджетный новогодний декор из… веток и дров.

Полина Тарбеева

Заглавное фото группы «ГОРОД — КОВРОВ» в «ВКонтакте»

Видео : gus-info.ru