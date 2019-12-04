Нового главного врача назначили в ОКБ

Областной клинической больницей будет руководить новый главврач Игорь Бондаренко. Эту информацию «Призыву» подтвердили в департаменте здравоохранения администрации Владимирской области. Совсем скоро Игоря Бондаренко должны представить коллективу ОКБ. Известно, что в 90-х годах он работал в Военно-медицинской академии в должности начальника отделения клинического отдела. В 2009 году решил уйти в гражданское здравоохранение. Некоторое время исполнял обязанности главного врача одной из больниц Санкт-Петербурга. По информации из открытых источников, последнее его место работы – клиническая больница в Обнинске Калужской области. На своем посту главврача Игорь Бондаренко продержался недолго, через год его уволили.

Бывший главврач ОКБ обвиняется в получении взятки в размере 1 миллиона 450 тысяч рублей.

Игорь Бондаренко займет место Любови Быковой, которая в данный момент находится в СИЗО. Экс-главврач ОКБ пробудет в изоляторе до 29 января включительно. Медика обвиняют сразу по двум статьям: растрата бюджетных средств и получение взятки в особо крупном размере.

Недавно директор облздрава Алексей Мозалев рассказал «Призыву», что все положенные премии по случаю 75-летия больницы её работникам будут выплачены. Теперь это будет контролировать уже новое руководство больницы.

Ранее «Призыв» сообщал, что Любовь Быкова тоже обратилась с иском в суд. Исковое заявление сейчас находится на стадии принятия к производству.

Татьяна Данилова

Фото: obninskbiz.ru