Новая волна эвакуаций захлестнула Владимир

Массовые эвакуации вновь затронули Владимир. Скопление машин спецслужб сегодня можно было наблюдать у мэрии, здания Арбитражного суда, автовокзала и городской больницы № 5. Также пользователи социальных сетей сообщают об эвакуации аэропорта.

— У нас эвакуировали только поликлинику. В течение пяти минут персонал и пациенты оперативно покинули здание. Для нас это уже привычно, все прошло без паники, — рассказали «Призыву» в городской больнице № 5.





Что стало причиной эвакуаций, пока не известно. Есть версия, что вновь поступали анонимные сообщения с угрозами о взрыве. В городе работает съемочная группа «Призыва».

Между тем сообщения о массовых эвакуациях поступают сегодня и в других городах России.

Так, после анонимного сообщения об угрозе взрыва в Москве были эвакуированы более десяти районных судов. Очередная «волна минирований» наблюдается сегодня в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. В Симферополе сотни человек были эвакуированы из торгового центра, пишет «РИА Новости».

Ранее «Призыв» сообщал, что 5 декабря после сообщения о минировании эвакуировали здание Арбитражного суда и мэрию.

Ольга Ефремова, Татьяна Данилова

Фото «Призыва»