Нормативы на тепло вырастут

Во Владимирской области зимы стали теплее, но длиннее. К таким выводам пришли эксперты департамента цен и тарифов и решили пересчитать нормативы на отопление. Кроме того, старые нормативы уже устарели. Их внедряли отдельно по области три года назад. А теперь ресурсоснабжающие организации и муниципальные власти настаивают на их пересмотре, потому что они перестали отвечать реалиям.

Татьяна Карпенко, эксперт отдела контрольно-аналитической работы департамента цен и тарифов

Департаментом были запрошены сведения в гидрометеослужбе о климатических условиях за предыдущие пять отопительных периодах.

Сделан вывод о том, что произошло изменение климатических условий. Это выразилось в продолжительности отопительного периода.

Ранее было 200 суток, а сейчас 207 суток. Температура средняя была минус 2,6, а стала — 1,6.

Эксперты приняли решение пересчитать нормативы по отоплению отдельно для домов разной этажности. В большей степени это коснется жителей двухэтажных домов, их в области — свыше 2,6 тысяч. И во многих из них нет приборов учета.

Нормативы по отоплению вырастут на 12%-20% в зависимости от года постройки и этажности дома

Ольга Крашенинникова, начальник отдела контрольно-аналитической работы департамента цен и тарифов

Проведена оценка социально-экономических последствий. Коснется рост платы граждан, кто не исполнил свою обязанность по установке приборов учета по 261-му ФЗ.

Основной рост будет там, где уже вводились нормативы с 1 июля 2017 года. Это коснется 15 тысяч человек. И где будут впервые вводиться нормативы — там проживает 30 тысяч человек.

Это минимальное количество человек с центральным теплоснабжением.

По оценкам теплоснабжающих организаций, только во Владимире насчитывается 20% жилья, в которых платят за тепло по нормативам. Почти все делают это намеренно, осознавая, что реальное потребление гораздо выше нормативного.

Есть еще категория жителей, в чьих домах невозможно установить приборы учета. Нет такой технической возможности. И они тоже могут пострадать от повышения нормативов по теплу. Специально для них в региональном бюджете предусмотрена денежная компенсация в сумме 131 миллион рублей. Выплаты получат те, у кого платежи за комуслуги будут выше 5,6%. Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале.

Анна Тумановская

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