Ночью на «Пекинке» ограничат движение

Грядущей ночью, с 12 на 13 декабря, на «Пекинке» в районе «Тандема» во Владимире будет временно приостановлено движение транспорта. Проехать нельзя будет с 0:00 до 0:40. С 23:00 до 1:40 движение по этому участку ограничат до 50 км/ч. В это время дорожники будут проводить работы по монтажу пролетного строения модульного надземного пешеходного перехода.

Автомобилистов просят учесть информацию и заранее продумать свой маршрут.

В пресс-службе «Упрдор Москва — Нижний Новгород» напоминают, что до конца года на трассе М-7 «Волга» во Владимире возведут 6 дополнительных модульных надземных переходов.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир ждет новый этап дорожных работ на «Пекинке». Уже в 2020 году начнется строительство поворотных петель на Куйбышева.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»