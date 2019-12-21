Ночью дважды перекроют федеральную трассу

В ночь на 22 декабря на федеральной трассе М-7 в Собинском районе будет временно приостановлено движение транспорта. Дорожники планируют провести работы по монтажу модульного надземного пешеходного перехода. Так, на 165 км трассы возле деревни Хрястово проехать нельзя будет 21 декабря с 23:00 до 23:40. В период с 22:00 21 декабря до 00:40 22 декабря движение по участку будет ограничено.

Объезд организуют через деревню Юрино с выездами на федеральную трассу на 164 и 167 км.

Аналогичные работы пройдут и на 161 км трассы возле села Ворша. С 01.30 до 02.10 движение по участку временно приостановят. Объезд будет организован через Лакинск, Ставрово и Бабаево и с выездами на федеральную трассу на 156 и 165 км.

— Просим водителей с пониманием отнестись к временному неудобству, заранее планировать свой маршрут с учетом затруднения движения, — обратились к автомобилистам в пресс-службе ФКУ Упрдор «Москва-Нижний Новгород».

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимир ждет новый этап дорожных работ на «Пекинке». Уже в 2020 году начнется строительство поворотных петель на Куйбышева.

Ольга Ефремова

Фото: uprdormnn.rosavtodor.ru