Николай Куксенков заявил о завершении спортивной карьеры. Гимнаст уходит на тренерскую работу. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграме. С 2020 года он больше не будет состоять в составе сборной России и официально займется воспитанием нового поколения чемпионов. Николай отдал гимнастике 25 лет. Сам он признается, что получилось не все, но многого удалось добиться.

— Жизнь в спорте сложилась достаточно долгая и интересная. Мне довелось пройти через падения и взлёты, неудачи и победы, через деревянные медали, недоразумение с мельдонием, травмы, гипсы, операции… Короче — было, наверное, всё! Но главное это то, что все эти годы у меня была цель и стремление достигнуть новые высоты. А значит, что все эти испытания были не зря, — пишет Николай Куксенков. — Я занимался своим любимым делом, и я безумно рад, что прошёл весь этот путь в гимнастике.

Николай Куксенков прошел через две Олимпиады, восемь чемпионатов мира и Европы.

В копилке спортсмена есть «золото» континентальных соревнований и летней Универсиады. Но самые значимые медали у Николая Куксенкова — серебряные. Летом 2016 года в Рио-де-Жанейро в составе сборной России он поднялся на вторую ступень пьедестала почета. Это произошло в финале командного первенства. Второго места добился гимнаст и на чемпионате мира в Дохе. Тогда российские спортсмены остановились в шаге от «золота».

— Николаю немного не хватило здоровья, чтобы дальше соревноваться. Гимнасту поступило предложение из молодежной сборной России, и он его принял, — пояснил «Призыву» директор СДЮШОР по спортивной гимнастике Виталий Иванчук. — Он будет помогать женской команде как специалист по брусьям. Сборы проходят в сборной от 14 до 21 дней. Все остальное время, в перерывах, он будет приезжать в наш город. Так что с Владимиром он не планирует расставаться.

Редакция «Призыва» желает Николаю Куксенкову удачи на его новом месте работы. Надеемся, что он сможет закрепиться в сборной страны уже в качестве тренера.

Ранее «Призыв» сообщал, что решение WADА затронет владимирских спортсменов.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»