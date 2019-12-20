Названы производители самого вкусного и качественного молока

Подведены итоги конкурса качества коровьего сырого молока. Участие в нем приняла 31 сельхозорганизация из 7 районов Владимирской области. Оценку качества образцов по физико-химическим показателям провели специалисты Испытательного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ».

По результатам лабораторных испытаний 1-е место присуждено СПК «Красносельское» Юрьев-Польского района. Оно признано победителем в номинации «За высокие достижения по качеству производимого молока».

2-е место и победа в номинации «За производство молока высокого качества» достались ООО «Стародворский» Суздальского района. Обладателями 3-го места и победителями в номинации «За стабильное производство высокосортного молока» стали АО ПЗ «Илькино» Меленковского района, ЗАО «Суворовское» Суздальского района и АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района.

Участие в конкурсе принял 31 производитель молока.

Лучшими в номинации «Лучшее молоко района» признаны ПАО «Гусь-Агро» (Гусь-Хрустальный район), ООО «Родник» (Ковровский район), СПК «Дмитриевы Горы» (Меленковский район), ООО «Борисоглебское» (Муромский район), СПК «Вперёд» (Селивановский район), ЗАО «Невский» (Собинский район), СПК «Гавриловское» (Суздальский район) и СПК «Красносельское» (Юрьев-Польский район). Победителям конкурса вручили дипломы.

Ранее «Призыв» сообщал, что нелегальный цех по производству молочной продукции обнаружили в Юрьев-Польском районе. Индивидуальный предприниматель наладил выпуск молока, творога, кефира, ряженки и сливочного масла в здании бывшего детского сада.

Ольга Ефремова

Фото: mosferma.fosite.ru