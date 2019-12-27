Названа десятка лучших спортсменов 2019 года

Опубликован список лучших спортсменов и тренеров Владимирской области по итогам уходящего года. В первый вошли десять человек, во второй — пять. Кандидатов отобрала кадровая комиссия департамента по физической культуре и спорту. Ориентировались на спортивные результаты. Лучшие из лучших получат денежные премии в 10 500 рублей.

Итак, топ-10 спортсменов: Анастасия Агафонова (спортивная гимнастика); Мовсар Баймасханов (рукопашный бой); Наталья Гемперле (спортивное ориентирование); Илья Кибартас (спортивная гимнастика); АбуязидМанцигов (спортивная (греко-римская) борьба); Кирилл Прокопьев (спортивная гимнастика); Самир Рагимов (восточное боевое единоборство); Антон Фолифоров (спортивное ориентирование); Анастасия Хомячкова (самбо); Ольга Шипилова-Виноградова (спортивное ориентирование). Лучшими тренерами года стали: Александр Кудрявый, Анна Куликова, Надир Магомедов, Алексей Овчинников, Юрий Сенюков.

Каждый получит денежную премию в 10 500 рублей.

Кроме того, комиссия определила топ-5 юниоров и юниорок, а также топ-5 спортсменов, показавших лучшие результаты среди юношей и девушек. Им вручат дипломы регионального департамента по физической культуре и спорту.

Ранее «Призыв» сообщал, что Николай Кусенков заявил о завершении спортивной карьеры. Гимнаст уходит на тренерскую работу.

Елена Пляскина

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