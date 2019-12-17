Назвали самые популярные вакансии для людей 50+

Людей пенсионного и предпенсионного возраста стали охотнее брать на работу, сообщил сегодня Андрей Григорьев, директор департамента по труду и занятости населения областной администрации. Мужчинам в основном предлагают быть охранниками. В наличии есть около 360 вакансий для чоповцев, которые сидят на входе в образовательных учреждениях и торговых центров. Средняя зарплата охранника при сменном графике — 16 тысяч рублей. Женщин 50+ охотно возьмут работать швеями. По области они получают от 22 тысяч рублей.

Андрей Григорьев, директор департамента по труду и занятости населения администрации Владимирской области:

Если по женщинам брать, то это 1С Бухгалтерия, это парикмахеры. На швей стали обучаться. Хотя у нас это тоже проблема великая. Швей у нас не хватает, у нас порядка 2000 вакансий по области.

И возьмут пенсионного возраста?

Если человек хочет работать и есть такая вакансия, мы с работодателем общаемся. Стараемся, чтобы у них не было критериев возрастных от 18 до 35 лет. На сегодняшний день начинает расти спрос на среднюю возрастную категорию, с опытом работы, не пойдут на больничный с детьми, образно говоря.

В этом году 668 человек смогли бесплатно переобучиться и повысить свою квалификацию в рамках федерального нацпроекта. Причем шесть сотен рабочих пришли от различных предприятий. В планах на 2020 год переобучить ещё порядка 1000 человек. На эти цели из бюджета выделено более 31 миллиона рублей. Выросло число желающих пройти переобучение среди жителей региона старше 50 лет.

— Судя по тому количеству, которое мы обучили, людей предпенсионного возраста, спрос есть. Со следующего года такая позиция, как предпенсионники, будет отсутствовать. Министерство труда внесло корректировки в национальный проект. И теперь мы будем обучать 50+. Эти граждане тоже хотят переобучаться, повышать свою квалификацию, — сообщил директор департамента.

Средняя зарплата рабочих по Владимирской области начинается от 30 тысяч, говорят в Центре занятости.

Всего в списке Центра занятости для старшего поколения предложено порядка 100 профессий. По словам Андрея Григорьева, наиболее востребованы рабочие специальности. Требуются стропальщики, фрезеровщики, водители категории «С», инженеры теплоснабжения и вентиляции, кондитеры, кладовщики, маляры, машинисты бульдозера. Для привлечения кадров в рамках ярмарки вакансий работодатели даже устраивают экскурсии на свои производства.

Ранее «Призыв» сообщал, как стрессоустойчивые пенсионерки могут стать «Бабушкой на час».

Татьяна Данилова

Фото и видео «Призыва»