Настоящая зима придет не раньше двадцатых чисел декабря

Синоптики сделали прогноз на 10 дней. Пока настоящей зимней погоды во Владимирской области не ожидается. Если сегодня ночью и завтра днем еще прогнозируются минусовые температуры: до -6 градусов ночью и днем до -4 градусов, то в воскресенье в регион вновь придет потепление.

— Сегодня и завтра без осадков. В отдельных районах возможны туманы, на дорогах гололедица. В ночь с 14 на 15 декабря наша область попадает под влияние циклона. Он принесет небольшие осадки в виде мокрого снега, а в ночь с воскресенья на понедельник в виде мокрого снега и дождя. Температура повысится, уйдем в плюс небольшой, — рассказал «Призыву» дежурный синоптик Центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Бутенко.

В выходные синоптики обещают оттепель.

Дневные температуры с 15 декабря вплоть до 19 декабря прогнозируются от 0 до +5 градусов. Ночные будут колебаться около нуля. Погода изменится в ночь с 19 на 20 декабря. Свое влияние окажет антициклон. Температуры понизятся, мокрый снег и дождь прекратятся, выглянет солнце, будет ясно и малооблачно.

— В ночь с 22 на 23 декабря ждем дальнейшего понижения температуры примерно до -10…-11 градусов, — уточнил Александр Бутенко.

Остается надеяться, что тогда уже точно установится настоящий снежный покров, который не растает и останется на всю зиму. Пока же остается терпеливо ждать. Отлично провести выходные можно в любую погоду. Куда сходить, расскажет афиша «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»