Настоящая Снегурочка работает в Доме культуры

Наша героиня помнит, как в три с половиной года впервые вышла на сцену в Доме культуры поселка Садовый. Маленькой девочкой Аня участвовала в новогоднем представлении. С тех пор с местным ДК связана вся ее жизнь. Сейчас она сама разрабатывает программы мероприятий. Уже несколько лет девушка — режиссер и постановщик всех праздников. Кроме того, Аня занимается с детьми, на мастер-классах передает им свой опыт. А в новогоднюю ночь она обязательно, как и в детстве, наденет костюм Снегурочки, чтобы до утра вместе с жителями поселка водить хороводы. И это уже традиция. О новогодней волшебнице из маленького поселка очередной выпуск программы «Наши люди».

Подготовили Полина Тарбеева и Петр Соколов

Фото из личного архива Анны Кошелюк

Видео «Призыва»