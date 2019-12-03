Налоги, тарифы, кредиты: что изменится в нашей жизни с началом зимы?

С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. Речь идет о минимальной и максимальной планке, при этом собственно тарифы будут определяться уже на региональном уровне, но в пределах установленного диапазона. При этом в начале зимы 2019-го документ только вступит в силу — тарифы же начнут применяться с января 2020-го, тогда же изменения заметят потребители.

Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год