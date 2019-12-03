Налоги, тарифы, кредиты: что изменится в нашей жизни с началом зимы?

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Вступают в силу новые законы
Очередные нововведения, связанные с изменением законодательства, ждут россиян с 1 декабря. С началом первого месяца зимы в России истекает срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Вступает в силу приказ, определяющий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в 2020-м. Микрофинансовые организации больше не смогут выдавать займы под ставку выше одного процента в сутки, а долги с граждан будут взыскивать в упрощенном порядке. Расширяется система маркировки товаров, предназначенная для борьбы с подделками. Корректируется размер компенсации за вред, причинённый пассажирам самолетов, согласно международным стандартам. До Нового года можно разделить участок СНТ в общем порядке. Ужесточается ответственность за нарушения при обороте некоторых лекарств. Вводятся санкции для недобросовестных водопользователей. Подробнее обо всех законодательных нововведениях читайте в этой статье.
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Пора заплатить налоги
2 декабря истек срок уплаты имущественных налогов за 2018 год. Заплатить их можно будет и позднее, однако уже с 3 декабря налогоплательщикам начнут начисляться пени за просроченную оплату. Не выплачивать налог можно только в том случае, если ФНС не направила вам уведомление с точным расчетом полагающегося платежа. По закону оно должно быть получено не менее чем за 30 рабочих дней до 1 декабря. В случае возникновения вопросов, связанных с исчислением имущественных налогов либо отсутствием налогового уведомления с расчётом налогов, физические лица могут обратиться в налоговую службу до конца следующего за отчетным года — то есть до 31 декабря 2019 года. Если уведомление было получено в срок, то оплатить налог можно посредством сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин» на сайте www.nalog.ru либо через портал госуслуг.
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Новые тарифы на электроэнергию
С 1 декабря в силу вступит приказ ФАС, устанавливающий тарифы на электроэнергию, которые будут действовать в следующем году. Речь идет о минимальной и максимальной планке, при этом собственно тарифы будут определяться уже на региональном уровне, но в пределах установленного диапазона. При этом в начале зимы 2019-го документ только вступит в силу — тарифы же начнут применяться с января 2020-го, тогда же изменения заметят потребители.
Предельные минимальные и максимальные уровни тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2020 год
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Взыскание долгов МФО
С 1 декабря микрофинансовым организациям (МФО) запрещено выдавать займы, процентная ставка которых превышает один процент в сутки (365 процентов в год). При этом максимальная сумма долга не должна быть больше 200 процентов от первоначального займа. Согласно данным Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, каждый десятый должник МФО погашает просроченную задолженность только под угрозой суда. Сами долги продолжат взыскивать в упрощенном порядке, но с 1 декабря такое взыскание будут проводить при условии того, что долг превышает 3000 рублей (ранее эта сумма была 1500 рублей). То есть для этого достаточно судебного решения, которое принимается в одностороннем порядке, или подписи нотариуса. При этом должник не имеет права оспорить решение или подать заявление на рассрочку и реструктуризацию задолженности.
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Маркировка товаров
С начала зимы будет расширен список товаров, подлежащих обязательной маркировке. Пока в него входят алкоголь, некоторые лекарственные препараты, табачные изделия, изделия из меха. С октября 2019-го в пилотном режиме проводится маркировка обуви. С 1 декабря в списке окажутся духи и туалетная вода, шины, некоторые предметы одежды и фотоаппараты. Товары должны будут регистрировать в специальной информационной системе, где будет отслеживаться весь его путь – от изготовителя к потребителю. Считав штрих-код с помощью мобильного приложения, можно будет узнать всю подноготную своей покупки. Эта процедура разработана для того, чтобы бороться с контрафактом и сокращать объемы теневого рынка в стране. Предполагается, что постепенно она распространится и на остальные группы товаров. Прежде всего маркировке будет подлежать только продукция, наиболее чувствительная к незаконному обороту.
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Компенсация авиапассажирам по международным стандартам
Россия присоединилась к Монреальской конвенции (ее ратифицировали больше 120 стран) в 2017 году, после этого на пассажиров российских авиакомпаний начали распространяться предусмотренные ею международные нормы. Пределы ответственности определяют максимальный размер выплат за различный вред, нанесенный в процессе авиаперевозок, в том числе за смерть или увечье пассажиров, задержку пассажира, багажа или груза. Они устанавливаются в особых единицах (СПЗ), величина которых с осени 2019 года равна 1,37 доллара.
С 28 декабря предел ответственности за причинение смерти или увечий увеличится со 113,1 тыс. СПЗ до 128,8 тыс. СПЗ, за задержку пассажира — с 4,6 тыс. до 5,3 тыс. СПЗ, за задержку багажа и груза — с 1,1 тыс. до 1,2 тыс. и с 19 до 22 СПЗ соответственно.
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Раздел дачного участка
31 декабря истечет срок, когда допускается раздел участка, предоставленного СНТ, в общем порядке — на основании плана организации и застройки территории. С нового года для этого обязательно потребуется сделать межевание и составить проект планировки. Это изменение позволит предотвратить споры между землепользователями, хотя и потребует расходов.
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Ужесточение ответственности за оборот некоторых лекарств
Под уголовную статью теперь подводятся нарушения при обороте тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство). Все эти препараты входят в список жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП). С 1 декабря все три препарата будут включены в перечень наркотических веществ, незаконный оборот которых попадает под действие статьи 234 УК РФ о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Наказание по ней включает лишение свободы на срок до трех или пяти лет, если речь идет о предварительном сговоре, деяниях в особо крупных размере или совершенных организованной группой лиц. При этом речь не идет об ограничении оборота этих препаратов, а только об ужесточении существующих наказаний, пояснили в Минздраве.
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Санкции к недобросовестным водопользователям
Недобросовестным пользователям водными объектами теперь могут отказать в предоставлении в пользование других водоемов. «Заключение договора водопользования, в том числе по результатам аукциона, допускается с физическими лицами и юридическими лицами в случае отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных водопользователей и участников аукциона на право заключения договора водопользования», — говорится в тексте документа.
В реестр недобросовестных водопользователей заносятся физические и юридические лица, права которых на пользование водоемом ранее были досрочно прекращены по решению суда из-за нецелевого использования водного объекта или использования его с нарушениями законодательства. Порядок ведения реестра установит правительство РФ, информация о недобросовестных пользователях должна храниться в нем два года — после этого эти сведения будут из него исключаться. Также добиться исключения информации из реестра можно по решению суда.
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: duma-er.ru
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