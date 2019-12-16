Надбавки фельдшерам вернут перед Новым годом

Закончилась служебная проверка на станции скорой медицинской помощи города Владимира. Главный врач учреждения Сергей Кулибаба понесёт наказание. Разбирательство проводилось после коллективной жалобы медиков на сокращение заработной платы. Фельдшеры недосчитались 5-7 тысяч рублей в своих осенних квитках. Эти деньги вернутся в декабре, сообщил «Призыву» заместитель директора облздрава Анатолий Уколов. Ведомственная проверка пришла к выводу, что в случившемся виноват руководитель станции.

— Наша проверка закончена. Выявлены некоторые нарушения, сделаны оргвыводы, и административные меры к главному врачу будут применены, — сказал Анатолий Уколов. — Он получит выговор и будет материально наказан.

На «скорой» идёт ещё прокурорская проверка. Она не закончена, её результаты не озвучены.

Медиков интересует, будут ли им возвращены положенные выплаты, которых они недосчитались. Руководство облздрава заверило, что это произойдёт в декабре. А предыдущие сокращения якобы объясняются тем, что Сергей Кулибаба «копил» деньги на предновогодние премии подчинённым. Сюрприза не получилось. Деньги людям понадобились ещё осенью.

— За активную, интенсивную, тяжелую работу были начислены стимулирующие выплаты. Главный врач решил подкопить денег к Новому году и дать побольше премию в рамках дорожной карты. Но сотрудники декабря не дождались, и началась «заваруха». В декабре медикам вернётся то, что они получали прежде, — подчеркнул Анатолий Уколов.

«Призыв» держит ситуацию на контроле. Ранее мы сообщали, что на станции скорой медицинской помощи также будет решаться проблема с автопарком. 1,3 миллиона рублей в следующем году потратят на покупку машин для службы «03».

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»