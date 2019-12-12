Начался суд по делу покусанной собаками женщины

Во Владимире стартовал судебный процесс по делу пострадавшей от укусов бездомных животных женщине. Пострадавшая планирует привлечь к ответу администрацию Владимира, компанию «Амест», которая на момент атаки собак занималась их отловом, и ветеринарную клинику «Атлант». Изначально с ответчиков женщина надеялась взыскать два миллиона рублей в равных долях. По 500 тысяч на лекарства и за переживания, еще миллион — мужу и дочери, которым тоже пришлось натерпеться.

Однако на суде представитель потерпевшей ходатайствовал об изменении исковых требований. Судя по всему муж женщины планирует самостоятельно обратиться в суд. Поэтому вопрос о компенсации за моральные страдания супруга в рамках данного дела разбираться не будет.

Сама пострадавшая на предварительное заседание не пришла.

Более того, по словам ее представителя, она просила оградить ее от посторонних глаз и сделать судебный процесс закрытым. Женщина не готова делиться личными переживаниями с незнакомыми людьми. Вспоминать произошедшее ей трудно и морально, и физически. Мы стали единственными журналистами, которым она ответила на несколько вопросов.

— До сих пор о произошедшем с ужасом вспоминаю, если кому говорю, меня дрожь берет. Поэтому мне тяжело будет самой присутствовать в суде, вспоминать это, — поделилась с «Призывом» своими переживаниями пострадавшая. — Я чувствую себя плохо, рана не заживает. До сих пор хожу на перевязку. Нога сильно повреждена, нервы были задеты.

Стая собак набросилась на жительницу Владимира 23 февраля этого года. Инцидент произошел в микрорайоне Доброе на территории гаражно-строительного кооператива. Вечером женщина шла по безлюдной тропинке, когда ее окружили, по разным подсчетам, от 6 до 15 собак. Она не смогла сопротивляться и потеряла сознание. К счастью, ее заметили сотрудники Росгвардии. В это время они патрулировали спальный район Владимира.

Сейчас, по словам пострадавшей женщины, в гаражно-строительном кооперативе снова много собак. Среди них есть и те, что напали на нее зимой. Почему так произошло, а главное, кто в этом виноват, теперь должен разобраться суд. И если к мэрии и компании «Амест» претензии можно понять, то привлечение к делу ветеринарной клиники удивило многих. «Атлант» по муниципальному контракту занимается содержанием, вакцинацией и стерилизацией бездомных животных. Руководитель приюта Лариса Гвоздева не скрывает, что удивлена вызовом в суд.

Лариса Гвоздева, руководитель приюта «Атлант»:

Своих животных, которые к нам поступают отовсюду, мы не выпускаем, они у нас живут годами.

А «Амест» забирал у нас животных своих и забирал их в естественную среду обитания, как это и положено по контракту.

Они забирали вакцинированных, нормальных животных, которые не болеют ничем.

Кобели кастрированные, самки стерильные.

Я не пойму, за что нас, за что? Кто мне может ответить? За доброе дело?

Или это как в басне Крылова: я виновата в том, что хочется им кушать, так получается?

Представитель пострадавшей стороны обещал разъяснить позицию истца уже на суде. Следующее заседание, на котором разговор пойдет по существу, назначено на 13 января. За это время у представителей Фемиды будет возможность наблюдать за собаками. Бездомная стая расположилась прямо под стенами суда.

Ранее «Призыв» сообщал, что пострадавшая от укусов собаки жительница Коврова отсудила 70 тысяч рублей. Такой размер компенсации морального вреда определил городской суд. Женщина же требовала от ответчика 500 тысяч рублей.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»