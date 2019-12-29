На Владимирскую область надвигается метель 

Долгожданный снег, возможно, все-таки случится до Нового года. Согласно прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 29 декабря, с 18.00 на территории области ожидается снег, в отдельных районах даже метель. На дорогах прогнозируется гололедица. Также владимирцев предупреждают о сильном ветре, его могут достигать 20 метров в секунду. Такая погода сохранится до завтрашнего вечера.
31 декабря на территории области прогнозируется мокрый снег с дождём. На дорогах сохранится гололедица. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. 1 января на территории Владимирской области также ожидается мокрый снег с дождем, на дорогах гололедица.
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды.
— Такие погодные условия повышают риски возникновения происшествий, связанных с порывом линий электропередач, падением слабоукреплённых конструкций и старых деревьев. Возрастают риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, — напоминают жителям региона в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области и настоятельно просят быть осторожнее.
Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимире точечно прошел снег.
Ольга Ефремова
Фото: m.academ.info
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