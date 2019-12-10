На пожаре в дачном доме погиб неизвестный

Пожар в частном доме унес жизнь человека. Его тело было обнаружено пожарными и приехавшими на место происшествия сотрудниками станции «скорой помощи». Возгорание в дачном деревянном доме произошло сегодня в СНТ «Содышка» во Владимире. Клубы дыма были заметны с расположенной в непосредственной близости «Пекинки». Сигнал о пожаре поступил на пульт спасателей в 9.08. На месте работала и съемочная группа «Призыва».

Пожар был оперативно ликвидирован.

Распространения огня на соседние дома удалось избежать. Что послужило причиной пожара и кто стал жертвой трагедии, пока неизвестно. По одной из версий, погибшим могло быть лицо без определенного места жительства.

Ранее «Призыв» сообщал, что крупный пожар в Муроме унес жизнь 85-летней женщины. Возгорание произошло в частном доме.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»